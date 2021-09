Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter a longtemps promis aux créateurs de contenu davantage de moyens de gagner des revenus directement de leur base de fans , et aujourdhui, la société fait un pas de géant pour aider à atteindre cet objectif. Le géant des médias sociaux a introduit aujourdhui une nouvelle fonctionnalité qui est surnommée "Super Followers" - une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de facturer jusquà 9,99 $ par mois pour accéder au contenu exclusif de Twitter.

Dans le message dannonce de lentreprise, Twitter écrit

Avec Super Follows, les utilisateurs peuvent créer un niveau de conversation supplémentaire sur Twitter (partager des Tweets bonus et plus encore !)

Pour commencer, Twitter ouvre la fonction avec trois niveaux de prix les utilisateurs peuvent définir leur profil: 2,99 $ / 4,99 $ / 9,99 $, mais, en plus, plus tôt cette année Twitter a publié une fonctionnalité appelée pot Astuce , où certains comptes vérifiés pourrait permettre à un bouton supplémentaire à leur profil qui permet aux fans de leur envoyer de largent directement.

Linterface détaillant comment les utilisateurs pourront spécifiquement envoyer du contenu à leurs Super Followers uniquement.

Dans le billet de blog initial, Twitter précise que les Super Followers ne seront disponibles que pour un petit groupe dutilisateurs aux États-Unis pour commencer.

Nous commençons tout juste et pour linstant, un petit groupe aux États-Unis qui a postulé peut configurer un abonnement Super Follows. Les gens peuvent continuer à demander à rejoindre la liste dattente pour configurer un abonnement Super Follows en ouvrant la barre latérale sur votre chronologie daccueil, en appuyant sur Monétisation, puis en sélectionnant Super Follows. Pour être éligible à la liste dattente dès maintenant, vous devez avoir 10 000 abonnés ou plus, avoir au moins 18 ans, avoir tweeté 25 fois au cours des 30 derniers jours, être aux États-Unis et suivre notre politique de super suivi.