(Pocket-lint) - Twitter Spaces reçoit une mise à jour qui permettra aux hôtes de salles audio sociales de choisir jusquà deux co-hôtes. Auparavant, les espaces navaient quun seul hôte.

Lidée est quavec cette nouvelle fonctionnalité, il sera plus facile pour un hôte dun espace de modérer les conversations. Les co-hôtes ont tous les mêmes privilèges de gestion que lhôte principal. Une fois invités, ils peuvent prendre la parole, inviter dautres membres à prendre la parole, épingler des tweets, expulser des personnes dun espace, etc. Mais seul lhôte principal dorigine peut mettre fin à un espace et inviter ou supprimer dautres utilisateurs à être co-hôtes, ce qui signifie quun co-hôte ne peut pas en inviter un deuxième.

Gardez à lesprit quavec ce changement, Twitter Spaces peut désormais avoir un hôte, deux co-hôtes et jusquà 10 haut-parleurs tous actifs à la fois.

faciliter la gestion de votre Espace… introduction au co-hébergement !



- les hôtes ont deux invitations de co-hôte quils peuvent envoyer

- la table sagrandit : 1 hôte, 2 co-hôtes et 10 intervenants

- les co-hôtes peuvent aider à inviter des conférenciers, gérer les demandes, supprimer des participants, épingler des Tweets et plus encore ! pic.twitter.com/s76JFbhTL2 – Espaces (@TwitterSpaces) 5 août 2021

Spaces a fait ses débuts en décembre 2020. La fonctionnalité, qui vit à lintérieur de Twitter, a été présentée comme un "lieu de rencontre, construit autour des voix des personnes utilisant Twitter, votre communauté Twitter". En dautres termes, comme lapplication Clubhouse , les Espaces de Twitter permettent à un utilisateur de se réunir avec une autre personne ou un groupe dutilisateurs pour des conversations audio en direct. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Twitter Spaces, consultez notre guide.

Twitter a déclaré quil déployait maintenant sa nouvelle mise à jour de co-hôte sur Spaces.