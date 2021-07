Twitter teste la possibilité de voter pour ou contre les tweets

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter prend une page du playbook de Reddit, en testant un nouveau système de réaction de vote négatif et de vote positif pour les tweets.

"Certains dentre vous sur iOS peuvent voir différentes options pour voter vers le haut ou vers le bas sur les réponses. Nous testons cela pour comprendre les types de réponses que vous trouvez pertinents dans une conversation, afin que nous puissions travailler sur des moyens den montrer plus", Twitter annoncé dans un tweet le 21 juillet 2021. Dans un autre tweet, la société a précisé quil sagit actuellement dun test de recherche et que vos votes positifs ou négatifs ne changeront pas lordre des réponses.

Gardez à lesprit que Reddit propose depuis longtemps des votes négatifs et positifs, mais son système est un moyen de commander les réponses, les réponses et les publications dun subreddit. Twitter, cependant, indique clairement que ses votes positifs et négatifs fonctionnent différemment dans le test. Il a dit que les votes négatifs ne sont pas un bouton de dégoût et ne sont actuellement pas publics (ils ne sont visibles que par vous), mais vos votes positifs sur les tweets seront montrés aux autres comme des likes.

Twitter teste la fonctionnalité auprès dun petit groupe dutilisateurs sur iOS. Ces utilisateurs peuvent également voir différents styles, tels que des flèches vers le haut et vers le bas, une icône de cœur et une flèche vers le bas, ou des icônes de pouce vers le haut et vers le bas. Il na pas dit sil prévoyait de faire du vote une fonctionnalité officielle ou comment cela affecterait votre flux Twitter.

Il convient de noter que Twitter a été extrêmement transparent ces derniers mois sur ses projets à venir, quil sagisse de nouvelles fonctionnalités en cours ou même quil envisage des options dabonnement. Pas plus tard quhier, il a annoncé une refonte de TweetDeck - quelque chose que vous pouvez désormais tester avec un simple hack de navigateur.