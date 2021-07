Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Eh bien, cétait éphémère...

Twitter a annoncé la fermeture de Fleets , la fonctionnalité de tweet éphémère quelle a déployée lannée dernière dans le but de copier le format populaire Stories disponible dans des applications concurrentes telles que Instagram et Snapchat. À partir du 3 août 2021, les utilisateurs de Twitter ne verront que les espaces actifs (les salons de discussion audio en direct de Twitter) en haut de leur chronologie, plutôt que les flottes également.

Dans un fil de discussion , Twitter a révélé quil avait de "grands espoirs" pour Fleets, mais il a décidé de se concentrer sur dautres idées. Cependant, il a déclaré quil avait beaucoup appris de lexpérience et quil prévoyait de créer de nouvelles et meilleures façons pour les utilisateurs de démarrer des conversations sur la plate-forme. "Nous faisons évoluer ce quest Twitter et essayons des choses plus grandes et plus audacieuses pour servir la conversation publique", a expliqué Twitter dans un article de blog.

Nous avions de grands espoirs pour Fleets, mais il est maintenant temps de dire au revoir et de prendre son envol avec dautres idées. À partir du 3 août, les flottes ne seront plus disponibles.

En savoir plus sur ce que nous avons appris et ce qui sen vient (1/4) – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 14 juillet 2021

Dans le cadre de lévolution de Twitter, le compositeur des tweets standard sera mis à jour avec la fonctionnalité Fleets, y compris les fonctionnalités dédition de lappareil photo telles que le formatage du texte et les autocollants GIF sur les photos.

nous supprimons les flottes le 3 août, nous travaillons sur de nouvelles choses



nous sommes désolés ou vous êtes les bienvenus – Twitter (@Twitter) 14 juillet 2021

Il est évident que les Stories encouragent le partage - peut-être même plus décontracté et personnel - il est donc logique que Twitter veuille donner à ses utilisateurs la possibilité de sexprimer intimement, tout comme ils peuvent le faire dans leurs autres applications préférées. On ne sait pas si les utilisateurs ont réellement utilisé les flottes. Lorsque Clubhouse a émergé plus tôt cette année et que le partage audio social est devenu le dernier moyen de partage, Twitter a semblé abandonner les flottes et y mettre toute son attention en créant des espaces. Cependant, comme les flottes, on ne sait pas à quel point les espaces sont populaires auprès des utilisateurs.

