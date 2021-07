Twitter vous permet désormais de contrôler qui peut vous répondre, même après avoir tweeté

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter a récemment travaillé sur de nombreuses mises à jour de fonctionnalités - un nouveau contrôle disponible vous permet de contrôler qui peut vous répondre, même APRÈS avoir tweeté.

Il y a environ un an, Twitter a introduit des restrictions sur les réponses , vous permettant de faire des déclarations plutôt que dentamer des conversations pouvant inclure des réactions indésirables.

Vous pouvez également choisir de nautoriser que les personnes nommées à répondre, ce qui signifie que vous pouvez démarrer une conversation de groupe plus facilement qui ne peut pas être interrompue par dautres.

Maintenant, la fonctionnalité a été étendue et vous pouvez changer qui peut répondre dans le menu contextuel à partir de nimporte lequel de vos tweets.

Cependant, la fonction de restriction de réponse a été critiquée car les tweets peuvent toujours être tweetés, permettant ainsi aux trolls et autres de contourner la restriction, même sils ne peuvent pas répondre directement au tweet initial.

La fonctionnalité a été évoquée lors de lévénement de lentreprise auquel nous avons assisté au CES 2020, où Twitter a déclaré vouloir donner la priorité à la "santé conversationnelle". Twitter a également récemment introduit des conversations plus faciles à lire et la possibilité de vérifier plus facilement qui vous a tweeté.

Interdire les réponses à certains tweets est une étape bienvenue dans la lutte contre le trolling. Mais cela fait encore quelques jours que les abus racistes sur Twitter sont à nouveau à lhonneur, il est donc clair que le réseau social a encore beaucoup de travail à faire. Au moins une partie de la réponse de Twitter semble vérifier plus dutilisateurs .

