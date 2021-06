Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Savez-vous comment masquer les mentions dans lesquelles vous êtes identifié sur les publications Facebook ? Eh bien, Twitter pourrait bientôt introduire une fonctionnalité similaire pour les tweets.

Le réseau social réfléchit à une nouvelle façon de vous permettre de vous "déconnecter" dune conversation. Il travaille sur des outils qui, sils étaient publiés, vous permettraient dempêcher les utilisateurs de vous mentionner sans utiliser de blocage ou de mise en sourdine. Le concepteur de produits Twitter, Dominic Camozzi, a décrit les fonctionnalités comme des « premiers concepts », mais a déclaré quelles rendraient « plus facile de vous détacher dun tweet ou dune conversation dans laquelle vous ne voulez pas être impliqué ».

Parfois, vous voulez parler, et parfois vous ne le faites tout simplement pas.



Découvrez ces premiers concepts qui pourraient aider à contrôler lattention indésirable sur Twitter.



Les commentaires, en particulier à ce stade de début, sont invités (et souhaités) ! pic.twitter.com/6SpzqiwFlL – Dominic Camozzi (@_dcrc_) 14 juin 2021

En ne vous mentionnant pas, vous pourrez dissocier votre pseudo dun tweet et vous empêcher dêtre tagué dans les réponses. Vous pourrez également empêcher certains utilisateurs de vous mentionner à lavenir. Vous pouvez même bloquer toute nouvelle mention pendant un certain nombre de jours. Il semble que vous pourrez vous plonger dans les tweets et les paramètres pour changer qui peut vous mentionner ou même suspendre les mentions pour « régler rapidement les situations » qui se sont aggravées.

Nous pensons que ces outils seront utiles à ceux dont les tweets sont devenus viraux ou ont fait lobjet dun harcèlement généralisé sur la plateforme. Le fait est que Camozzi na pas confirmé quand ces fonctionnalités seraient lancées pour les utilisateurs. Cependant, Twitter recherche activement des commentaires sur ses plans.

Écrit par Maggie Tillman.