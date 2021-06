Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter veut vous permettre de trouver et dutiliser plus facilement sa fonction de chat audio de type Clubhouse, Twitter Spaces .

À partir du 3 juin 2021, il ajoute un onglet dédié aux Twitter Spaces à la barre de navigation principale de son application mobile (iOS uniquement, pour commencer).

Le nouvel onglet « Découverte des espaces » est situé au centre de la barre de navigation, entre licône en forme de loupe de recherche et la cloche des notifications. Ainsi, la barre de navigation propose désormais jusquà cinq icônes au lieu de quatre. Le fait est que tout le monde ne peut pas voir le nouvel onglet Space, car Twitter le teste dabord parmi un "petit groupe sélectionné" - environ 500 personnes - à partir du test bêta original de Spaces.

Le nouvel onglet est censé être votre lieu de prédilection pour trouver des espaces. Il mettra essentiellement en évidence les espaces hébergés par les personnes que vous suivez.

alerte de nouvelle fonctionnalité, nous voulons quil soit aussi simple que possible de rejoindre les conversations audio les meilleures et les plus pertinentes chaque fois que vous ouvrez Twitter. à partir daujourdhui, nous allons tester une nouvelle façon de trouver des espaces – nous ajoutons un onglet ! pic.twitter.com/BJ5WoJB6wE