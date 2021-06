Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter propose un service dabonnement payant appelé Twitter Blue . Il comprend des fonctionnalités premium telles que la possibilité dannuler des tweets. À partir du 3 juin 2021, il sera déployé de manière limitée dans quelques pays, mais sera finalement déployé plus largement à lavenir. Voici ce que vous devez savoir.

Twitter Blue est un service auquel vous pouvez vous abonner - moyennant des frais mensuels fixes - pour débloquer des fonctionnalités supplémentaires dans lapplication mobile Twitter (uniquement iOS pour commencer).

Twitter Blue se lance dabord au Canada et en Australie.

Un abonnement Twitter Blue coûte 3,49 $ CA ou 4,49 $ AUD par mois.

Il est facile de sabonner à Twitter Blue.

Ouvrez lapplication mobile Twitter sur votre appareil iOS. Accédez au menu Profil Appuyez sur Twitter bleu. Appuyez sur le bouton bleu Sabonner pour $/mo. Suivez les invites de paiement dans lapplication pour finaliser votre achat.

Vous pouvez vérifier létat de votre abonnement. Allez dans le menu Profil > Twitter Blue. Vous verrez un badge de statut Actif avec une coche verte si vous êtes inscrit.

Les abonnés de Twitter Blue ont accès aux fonctionnalités suivantes :

Dossiers de favoris : les abonnés peuvent organiser leurs tweets enregistrés

abonnés peuvent organiser leurs tweets enregistrés Annuler le tweet : les abonnés ont jusquà 30 secondes pour cliquer sur « Annuler » avant la publication de votre tweet

abonnés ont jusquà 30 secondes pour cliquer sur « Annuler » avant la publication de votre tweet Mode lecteur : transforme les longs fils de tweets en « texte facile à lire »

transforme les longs fils de tweets en « texte facile à lire » Avantages : les abonnés auront également accès à des avantages Icônes dapplication personnalisables pour lécran daccueil dun appareil Thèmes de couleurs amusants pour lapplication Twitter Accès au support client dédié aux abonnements

abonnés auront également accès à des avantages

Lensemble initial de fonctionnalités a été développé sur la base des commentaires que Twitter a reçus de sa "communauté Twitter puissante". La société a déclaré quelle lançait la "première itération" de son service dabonnement et prévoyait découter les commentaires et de créer encore plus de fonctionnalités et davantages pour les abonnés au fil du temps. Il espère que la phase de déploiement initiale laidera à mieux comprendre "ce qui rendra votre expérience Twitter plus personnalisée".

Après vous être inscrit à Twitter Blue, vous pourrez personnaliser vos fonctionnalités Twitter Blue à partir de la page dadhésion à Twitter Blue.

Par exemple, vous pouvez régler la période dexpiration de votre Tweet Undo à 30 secondes ou moins. Vous pouvez également choisir la façon dont licône de votre application Twitter saffiche sur votre téléphone avec lune des nombreuses options colorées. Vous pouvez également choisir les couleurs du thème. Accédez simplement au menu Twitter Blue et commencez à jouer.

Dans le menu Profil, appuyez sur Twitter Blue Appuyez sur Paramètres de fonctionnalité. Sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez personnaliser : Annuler Tweet

Thème de couleur

Icône de lapplication

Vous trouverez plus dinformations sur le fonctionnement de chacune de ces options de personnalisation sur la page dassistance de Twitter ici.

Lune des fonctionnalités que vous ne pouvez pas personnaliser à partir du menu Twitter Blue est le mode lecteur. Pour activer ou désactiver cela, vous devez le faire à partir dun tweet.

Allez en haut à droite des détails du tweet. Appuyez sur licône Mode lecteur pour activer cette fonction. Appuyez sur licône du mode lecteur pour désactiver la fonction.

Si vous souhaitez créer un dossier de signets, vous pouvez le faire à partir de la chronologie ou du profil daccueil dans lapplication Twitter.

À partir dun tweet, appuyez sur licône de partage et sélectionnez Ajouter un tweet aux signets Appuyez sur le bouton bleu Ajouter au dossier

Appuyez sur Favoris. Appuyez sur licône Nouveau dossier en bas de la page Signets. Entrez un nom pour votre dossier. Appuyez sur Créer.

Maintenant, pour ajouter un tweet à votre dossier de favoris, appuyez simplement sur licône Partager le tweet en bas du tweet, puis choisissez Ajouter au dossier dans la rangée doptions. Vous devrez peut-être balayer pour voir la liste complète des options. Facile!

Consultez le centre dassistance officiel de Twitter Blue ! Larticle de blog de Twitter annonçant la fonctionnalité est également disponible ici .

Écrit par Maggie Tillman.