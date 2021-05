Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que Twitter ait tranquillement confirmé que son service dabonnement payant sappelle Twitter Blue.

Twitter a précédemment déclaré quil proposait des moyens de verrouiller certaines fonctionnalités derrière un mur de paiement, et en mai, la chercheuse en applications Jane Manchun Wong a déclaré que le service dabonnement de Twitter sappellera Twitter Blue et quil apportera de nouvelles fonctionnalités. Désormais, la page officielle de lapplication Twitter dans lApp Store iOS indique que lapplication ajoute en effet une option dachat in-app «Twitter Blue» qui coûte 2,99 $ par mois.

Bien que Blue ne soit pas encore disponible, Wong en a partagé quelques captures décran, révélant quil ajoutera des thèmes de couleurs et des icônes alternatifs à lapplication iOS de Twitter. Les abonnés payants pourront changer la couleur daccentuation de lapplication Twitter, qui est bleue par défaut, en jaune, rouge, violet, orange et vert. Il existe également des icônes en rose, violet, vert, orange, noir, bleu et une avec des rayures bleues et violettes.

Twitter confirme «Twitter Blue», qui coûte 2,99 $ par mois en incluant publiquement cet achat intégré sur lApp Store



Pour les tests, je suis devenu le premier client Twitter Blue payant



Twitter Blue est livré avec des thèmes de couleur ainsi que des icônes dapplication personnalisées



Mode lecteur bientôt disponible

Twitter Blue permettra en outre aux utilisateurs de trier les tweets favoris dans différentes collections, dannuler rapidement les tweets envoyés et daccéder à un mode de lecture qui transforme les fils de tweet en «texte facile à lire». Gardez à lesprit que Twitter na pas encore annoncé officiellement labonnement Blue payant , sans parler de ses nouvelles fonctionnalités.

Il a cependant déjà annoncé Super Follow , qui permettra aux utilisateurs de payer pour accéder aux tweets, aux flottes et à dautres contenus exclusifs des créateurs. Il a également récemment commencé à tester une fonctionnalité Tip Jar sur les profils et les espaces en direct pour que les créateurs collectent des dons en argent pour leur contenu.

Écrit par Maggie Tillman.