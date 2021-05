Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spaces, les salles audio sociales de type Clubhouse de Twitter, sont arrivées sur le Web, environ six mois après leur premier lancement dans lapplication Twitter.

La société a annoncé quà partir du 26 mai 2021, les espaces seront plus largement disponibles. Auparavant, vous ne pouviez rejoindre Spaces quà partir des applications mobiles iOS et Android de Twitter. Vous pouvez désormais y accéder à partir des navigateurs Web de bureau et mobiles. Voici à quoi ressemblent les espaces sur le Web:

Les espaces font leur chemin vers Twitter pour le Web!



Vous pouvez désormais rejoindre un espace pour écouter, tester la nouvelle conception de transcription et définir des rappels pour rejoindre un espace planifié. https://t.co/xFTEeAgM4x - Assistance Twitter (@TwitterSupport) 26 mai 2021

Il y a une grande limitation avec les espaces Twitter sur le Web au lancement: bien que vous puissiez rejoindre les espaces pour écouter, vous ne pouvez pas encore les héberger vous-même. Cependant, vous bénéficiez de fonctionnalités telles que la possibilité de tester la nouvelle conception de transcription, ainsi que de définir des rappels pour rejoindre un espace planifié.

Les espaces ont été annoncés pour la première fois en décembre 2020 et lancés en version bêta un mois plus tard. Récemment, Twitter a ajouté la possibilité pour les comptes de 600 abonnés ou plus dhéberger des espaces. Twitter décrit Spaces comme un «lieu de rassemblement, construit autour de la voix des utilisateurs de Twitter, votre communauté Twitter». Comme Clubhouse, ils vous permettent de vous réunir avec une personne ou un groupe pour des conversations.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des espaces, consultez notre guide ici . Nous avons également un guide détaillé sur le fonctionnement du Clubhouse si vous souhaitez les comparer.

Écrit par Maggie Tillman.