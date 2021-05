Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter a récemment lancé Spaces, une fonctionnalité audio de type Clubhouse. À lépoque, il était indiqué quune extension était en préparation, appelée Ticket Spaces. Maintenant, il prévisualise les espaces de billets et explique ce à quoi les utilisateurs peuvent sattendre de la fonctionnalité ajoutée qui verrouille essentiellement un espace derrière un mur de paiement.

Tout dabord, cela aide à comprendre ce que sont les espaces Twitter - alors lisez notre guide sur cette fonctionnalité. Essentiellement, les espaces sont des salles de discussion audio que les utilisateurs peuvent démarrer ou rejoindre directement depuis lapplication Twitter. Pour linstant, les espaces sont publics et tout le monde peut participer en tant quauditeur. Si vous créez un espace, vos abonnés le verront dans leurs flottes. Twitter vient de commencer à autoriser toute personne ayant plus de 600 abonnés à héberger, et la société a déclaré quelle travaillait également sur des espaces co-hébergés.

Avec Ticketed Spaces, Twitter commencera à permettre à ses utilisateurs dhéberger des Spaces payants. En dautres termes, les espaces avec billets permettront aux utilisateurs de Twitter de facturer laccès à leurs salles de discussion audio. Les hébergeurs despaces avec billets pourront définir leurs propres prix dentrée ainsi que le nombre de billets disponibles.

Twitter

En mai 2021, Twitter a présenté un aperçu des espaces de billets et a révélé comment ils fonctionneraient.

Twitter a déclaré que les utilisateurs américains pourront postuler pour héberger des salles audio payantes en direct dans les "prochaines semaines". Toute personne souhaitant recharger doit être âgée dau moins 18 ans avec au moins 1000 abonnés et avoir hébergé trois espaces au cours des 30 derniers jours. Il ny a pas encore de mot quand les utilisateurs britanniques peuvent postuler. Cependant, bien que seuls les utilisateurs américains puissent héberger ces espaces avec ticket, nimporte qui dans le monde peut acheter laccès à un espace avec ticket.

Twitter a promis que, lorsque le processus de candidature sera ouvert aux utilisateurs, les premières candidatures seront traitées dans quelques semaines. Mais la société prévoit de commencer avec un petit groupe de test. Twitter a partagé des captures décran de lapparence et du fonctionnement du processus de candidature - que vous pouvez voir dans la galerie ci-dessus.

Twitter sassocie à Stripe pour gérer les paiements. Les utilisateurs de Twitter recevront 80% des revenus une fois que les frais dachat in-app dApple et de Google auront été pris. Donc, si vous vendez un billet de 20 $, Apple prendrait vraisemblablement une réduction de 30%, puis 20% iraient sur Twitter, vous laissant avec 10 $.

Twitter a déclaré quil couvrirait le coût des frais de transaction de Stripe, mais les hébergeurs despaces avec billets auront besoin de leur propre compte Stripe pour commencer.

Consultez notre guide sur les espaces Twitter ici. Assurez-vous également de consulter le centre dassistance de Twitter sur Spaces.

Écrit par Maggie Tillman.