Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter dispose dune nouvelle fonctionnalité Tip Jar qui vous permet denvoyer de largent directement à dautres utilisateurs de la plateforme.

Twitter a suggéré de créer la fonctionnalité car il a remarqué que les utilisateurs tweetaient leurs liens PayPal et ajoutaient des $ Cashtags et des poignées Venmo à leurs profils afin que les abonnés puissent soutenir leur travail. Avec Tip Jar, lidée est que vous pouvez désormais prendre en charge vos comptes préférés au-delà dun suivi, dun retweet ou dun autre. La fonctionnalité, qui se déploie sur les applications mobiles Android et iOS du réseau social, est relativement facile à utiliser. Voici comment cela fonctionne, ainsi que tout ce que vous devez savoir.

Twitter

Au lancement, seul un groupe restreint (comprenant des «créateurs, journalistes, experts et organisations à but non lucratif») peut activer Tip Jar pour accepter de largent.

Accédez à Modifier le profil sur Twitter pour iOS ou Android. Appuyez sur Tip Jar (il est désactivé par défaut). Vous serez amené à lécran des paramètres de Tip Jar. Activez loption Autoriser les astuces, puis choisissez le service tiers que vous souhaitez utiliser. Ajoutez votre (vos) nom (s) utilisateur (s) de service tiers.

Vous devez entrer un nom dutilisateur pour que votre Tip Jar apparaisse sur votre profil.

Remarque: lorsque vous ajoutez un service de paiement tiers à votre profil, votre nom dutilisateur sur ce service sera publiquement lié à votre compte Twitter.

Twitter

Si un compte sur Twitter a activé Tip Jar, vous verrez une icône Tip Jar (argent) à côté du bouton Suivre sur leur page de profil.

Ouvrez lapplication mobile Twitter. Recherchez un compte avec licône Tip Jar à côté du bouton Suivre sur leur profil. Appuyez sur licône Tip Jar. Vous verrez une liste des services ou plateformes de paiement activés par le compte. Sélectionnez le service de paiement ou la plateforme que vous préférez. Vous serez ensuite redirigé vers cette application. Dans lapplication de paiement, spécifiez un montant et effectuez le paiement. Twitter a déclaré quil ne fallait pas réduire le montant que vous envoyez.

Remarque: sur Twitter pour Android, des conseils peuvent également être envoyés dans Spaces. Voici notre guide détaillé sur le fonctionnement des espaces.

Tip Jar fonctionne avec Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal et Venmo.

montre ton amour, laisse un pourboire



teste maintenant Tip Jar, une nouvelle façon de donner et de recevoir de largent sur Twitter



plus à venir bientôt ... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc - Twitter (@Twitter) 6 mai 2021

Tous les utilisateurs de Twitter en anglais peuvent envoyer des conseils à partir du 6 mai 2021. Cependant, seuls certains utilisateurs peuvent ajouter un Tip Jar à leur profil pour le moment.

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 7 Peut 2021

Consultez larticle de blog et le centre dassistance de Twitter pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.