Comment tweeter et afficher des images 4K haute résolution sur Twitter

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après des mois de tests, Twitter déploie une mise à jour de son application mobile conçue pour vous offrir une expérience de défilement époustouflante.

À compter du 22 avril 2021, le réseau social permet à tous les utilisateurs de tweeter et de visualiser des photos en 4K sur iOS et Android. Gardez à lesprit que lapplication Web de Twitter prend déjà en charge des images dune résolution allant jusquà 4096 x 4096 pixels, mais les applications mobiles étaient limitées à une résolution de 2048 x 2048. Cependant, pour activer la nouvelle fonctionnalité mobile, vous devrez ajuster les paramètres de votre application Twitter.

Lisez la suite pour savoir comment.

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder aux images 4K haute résolution dans lapplication Twitter pour iOS et Android:

Remarque: vous pouvez choisir dactiver les images de haute résolution pour les réseaux cellulaires et Wi-Fi ou Wi-Fi uniquement, ou vous pouvez désactiver la fonction.

Une fois que vous avez activé des images de haute qualité dans les paramètres, nhésitez pas à commencer à faire défiler sur Twitter, et toutes vos images devraient apparaître super nettes. Si vous souhaitez tweeter une image 4K, téléchargez simplement une image comme dhabitude ( étapes pour le faire ici ), et elle tweetera en haute résolution. Peasy facile!

Le support Twitter a tweeté plus dinformations sur la fonctionnalité - alors vérifiez cela si vous souhaitez en savoir plus:

Il est temps de tweeter ces photos haute résolution –– loption permettant de télécharger et dafficher des images 4K sur Android et iOS est désormais disponible pour tout le monde.



Pour commencer à télécharger et afficher des images en 4K, mettez à jour vos préférences dimage de haute qualité dans les paramètres «Utilisation des données». https://t.co/XDnWOji3nx