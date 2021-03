Twitter teste la possibilité de regarder des vidéos YouTube sans quitter lapplication

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter teste la possibilité pour vous de regarder des vidéos YouTube sans quitter lapplication Twitter. La vidéo a longtemps été quelque chose que Twitter souhaitait que les créateurs de contenu publient de manière native - il a également joué avec des outils de création vidéo tels que Periscope et Vine, quils ont tous deux achetés puis abandonnés.

Les liens YouTube publiés dans les tweets à ce jour viennent douvrir des vidéos dans lapplication YouTube. Bien que cela encourage probablement plus de vidéos à être publiées sur Twitter de manière native, ce nest pas une excellente expérience pour lutilisateur. Et de nombreuses personnes ne sont probablement pas revenues sur lapplication Twitter.

La décision de montrer des vidéos YouTube dans lapplication pourrait être considérée comme un aveu que Twitter veut simplement gérer le contenu vidéo plutôt que dêtre un véritable foyer pour celui-ci.

À partir daujourdhui sur iOS, nous testons un moyen de regarder des vidéos YouTube directement dans votre chronologie daccueil, sans quitter la conversation sur Twitter. pic.twitter.com/V4qzMJMEBs

Twitter développe également actuellement dautres fonctionnalités multimédias, notamment la possibilité de voir des images plus grandes sur la chronologie et de partager des images à plus haute résolution jusquà 4K.

Le réseau social a été occupé récemment, avec de nouvelles fonctionnalités à venir sur Fleets (même si, daprès notre expérience, elles semblent être utilisées par les marques plus que par les particuliers) et Spaces, les canaux de discussion audio de type Clubhouse de Twitter. Il existe également un bouton `` Annuler en cours de test, ainsi que d éventuelles chaînes dabonnement .

