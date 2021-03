Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter prévoit de réviser son application de tableau de bord TweetDeck.

TweetDeck , qui a été lancé en 2008 et était à lorigine indépendant avant son acquisition par Twitter en 2011, vous permet de gérer les comptes Twitter en un seul endroit, avec des lignes verticales faciles à analyser et de nombreux contrôles granulaires qui vous permettent de mettre en page et dorganiser vos listes Twitter. et nourrit.

Selon The Verge , Twitter prévoit enfin de mettre à jour de manière significative lapplication vieillissante, appréciée des journalistes et des utilisateurs expérimentés, après de nombreuses années de négligence. Le chef de produit Kayvon Beykpour a déclaré que Twitter prévoyait de partager davantage sur la mise à jour plus tard en 2021. Il a noté que léquipe produit de TweetDeck savait quelle navait pas «donné beaucoup damour à TweetDeck récemment», mais ils espèrent changer cela bientôt.

La refonte de TweetDeck fait apparemment partie des objectifs globaux de Twitter visant à améliorer ses outils et, en fin de compte, à réparer les relations avec les développeurs.

Voici ce que Beykpour a dit:

«Nous avons travaillé sur une assez grande refonte de TweetDeck, et cest quelque chose que nous sommes ravis de partager publiquement cette année. Et donc ce nest quun exemple dun service détenu et exploité par Twitter que nous allons continuer à investir. Au cours des cinq dernières années, je pense, nous navons pas non plus donné beaucoup damour à notre écosystème de développeurs. Un tas de raisons à cela, des faux pas que nous avions pris dans le passé, puis trient également de priorisation. Nous sommes également en train de changer cela. "

Beykpour na pas précisé si TweetDeck obtiendrait un nouveau design ou de nouvelles fonctionnalités, mais un rapport Bloomberg du mois dernier a déclaré que Twitter explorait activement une version premium de TweetDeck qui pourrait coûter des frais dabonnement. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Écrit par Maggie Tillman.