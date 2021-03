Twitter déploie les tests Spaces pour les utilisateurs dAndroid

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec Clubhouse en train de prendre dassaut le monde (ou, du moins, un peu du monde), Twitter est sans surprise en train de devenir un concurrent du service de chat audio.

Ce concurrent est Spaces, et il est ouvert aux tests sur iOS depuis quelques semaines maintenant, ce qui permet aux utilisateurs de le vérifier et de voir comment cela fonctionne pendant que Twitter travaille toujours sur les problèmes et les bugs.

Maintenant, le test souvre un peu et laisse les utilisateurs dAndroid entrer, bien que dans une capacité limitée pour le moment.

Amateurs dAndroid, notre version bêta se développe! à partir daujourdhui, vous pourrez rejoindre et parler dans nimporte quel espace. Bientôt, vous pourrez créer le vôtre, mais nous travaillons toujours sur certaines choses. Restez à lécart des espaces en direct au-dessus de votre maison tl - Spaces (@TwitterSpaces) 2 mars 2021

Les utilisateurs dappareils Android pourront rejoindre Spaces et y parler, mais ils ne pourront pas encore en configurer eux-mêmes - cest limité à la tranche iOS pour le moment.

Pour rejoindre un espace et voir ce qui se passe, gardez un œil sur le haut de votre chronologie - ils apparaissent au même endroit que les flottes, mais avec une limite violette au lieu dune limite bleue. Il ne semble pas y avoir de moyen pour les utilisateurs dAndroid de sinscrire spécifiquement à la version bêta, il sagit donc simplement de rester vigilant.

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 3 Mars 2021

Écrit par Max Freeman-Mills.