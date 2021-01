Quest-ce que Twitter Birdwatch et quelquun peut-il être un vérificateur de faits?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter a lancé un programme communautaire de vérification des faits, appelé Birdwatch, aux États-Unis. Voici tout ce que vous devez savoir.

Twitter a lancé un programme pilote, appelé Birdwatch, conçu pour aider à prévenir la propagation de la désinformation sur la plate-forme. Il permet aux utilisateurs de vérifier les tweets en soumettant des notes contextuelles précieuses, mais il nest actuellement disponible que pour un certain nombre de participants américains.

Twitter a eu du mal à empêcher les utilisateurs de publier de la désinformation et de la propagande. Il a récemment commencé à étiqueter certains tweets avec des informations fausses ou trompeuses sur lélection présidentielle américaine, mais beaucoup ont fait valoir que le travail ne suffisait pas. Birdwatch est peut-être la réponse.

«Nous pensons que cette approche a le potentiel de réagir rapidement lorsque des informations trompeuses se répandent, ajoutant un contexte dans lequel les gens font confiance et trouvent précieux», a expliqué Twitter dans un article de blog publié le 25 janvier 2021. «À terme, nous visons à rendre les notes visibles directement sur les tweets laudience mondiale de Twitter, lorsquil y a consensus dun ensemble large et diversifié de contributeurs.

La société a déclaré avoir interrogé plus de 100 personnes qui lui ont dit que les notes Birdwatch les avaient aidées à mieux comprendre les tweets.

Pour commencer, Birdwatch permet à environ 1000 utilisateurs participant au pilote dajouter du contexte. Ils peuvent publier des notes sur les tweets et noter les notes soumises par dautres participants. Mais les notes ne sont pas encore visibles publiquement sur Twitter. Ils sont uniquement sur le site Web Birdwatch. Pour favoriser la transparence, toutes les contributions à Birdwatch sont visibles sur le site Birdwatch, même si les tweets dun compte sont protégés.

Voici un exemple de tweet avec des notes Birdwatch:

Cliquez ici pour postuler et connaître les conditions déligibilité.

Au cours de la première phase, Birdwatch est limité à un petit groupe de test. Pour participer, votre compte doit avoir un téléphone et une adresse e-mail vérifiés, une authentification à deux facteurs activée et aucun avis de violation récent. Twitter a déclaré quil admettrait des comptes au hasard et quil donnait la priorité aux comptes qui ont été récemment actifs sur Twitter et ont tendance à interagir avec des tweets différents de ceux des participants existants.

Écrit par Maggie Tillman.