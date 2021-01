La vraie raison pour laquelle Twitter a définitivement interdit Trump

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans un geste remarquable, Twitter a définitivement banni le président américain Donald Trump de la plateforme.

Le réseau social a annoncé sa décision quelques jours après quune émeute pro-Trump a pris dassaut le Capitole américain le 6 janvier, faisant cinq morts, dont un policier. "Après un examen attentif des tweets récents du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelle incitation à la violence", a déclaré Twitter dans un communiqué vendredi.

Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque dincitation à la violence. https://t.co/CBpE1I6j8Y - Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 8 janvier 2021

Lorsque la foule pro-Trump a fait irruption dans le bâtiment du Capitole américain mercredi, les émeutiers ont perturbé la certification par le Congrès de Joe Biden en tant que président élu. Twitter a répondu en restreignant le compte du président après avoir tweeté dautres mensonges sur le vol des élections. Twitter a constaté quil «a commis de graves violations répétées de notre politique dintégrité civique» et a bloqué sa capacité à tweeter pendant 12 heures.

À lépoque, Twitter avait également averti le président Trump quil pourrait être définitivement banni sil continuait à enfreindre ses règles.

Cependant, une fois quil a repris le contrôle de son compte, il a envoyé plus de messages pour confirmer quil nassisterait pas à linauguration de Biden. Il a également qualifié ses partisans de «patriotes américains» dans les tweets. Certains disent que les partisans pro-Trump pourraient considérer ces tweets comme un retour en arrière de ses revendications jeudi, quand il a finalement admis quil y aurait une «transition ordonnée» du pouvoir le 20 janvier.

Le président a spécifiquement dit à ses partisans vendredi quils auront une «VOIX GÉANTE longtemps dans le futur», et quils «ne seront ni méprisés ni traités injustement de quelque manière que ce soit !!! Certains disent que ses partisans pourraient percevoir les messages comme une confirmation que lélection nétait pas légitime, et quil admire ses partisans pour avoir commis des actes de violence au Capitole américain en son nom.

En conséquence, Twitter a supposé vendredi que les derniers tweets du président depuis la reprise du contrôle de son compte Twitter étaient «hautement susceptibles dencourager et dinspirer les gens à reproduire les actes criminels». Twitter a également noté que les plans de futures manifestations armées avaient "déjà commencé à proliférer sur et hors de Twitter, y compris une proposition dattaque secondaire contre le Capitole américain et les bâtiments du Capitole dÉtat le 17 janvier".

Voici une autre partie de la longue explication de Twitter au public, publiée dans un article de blog vendredi:

«En raison des tensions persistantes aux États-Unis et de la reprise de la conversation mondiale concernant les personnes qui ont violemment pris dassaut le Capitole le 6 janvier 2021, ces deux tweets doivent être lus dans le contexte dévénements plus larges dans le pays et la manière dont les déclarations du président peuvent être mobilisées par différents publics, y compris pour inciter à la violence, ainsi que dans le contexte du modèle de comportement de ce récit ces dernières semaines. "

Vendredi également, plus de 300 employés de Twitter ont signé une pétition interne appelant à linterdiction permanente du président Trump. «Nous devons examiner la complicité de Twitter dans ce que le président élu Biden a qualifié à juste titre dinsurrection. Ces actes mettent en péril le bien-être des États-Unis, de notre entreprise et de nos employés », ont écrit les employés, a rapporté le Wall Street Journal.

Twitter a déclaré à The Verge Friday que si le président Trump essayait dutiliser le compte Twitter @POTUS toujours actif pour tweeter à lavenir, il supprimerait ces nouveaux messages, et si le président essayait de créer un nouveau compte, il suspendrait définitivement ce compte "à la première détection".

Quant à la manière dont les autres réseaux sociaux gèrent le président Trump, Facebook lui a imposé une interdiction « indéfinie » jusquau jour de linauguration.

Écrit par Maggie Tillman.