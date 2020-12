Twitter revient sur sa méthode de retweets

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En octobre, Twitter a apporté ce qui semblait être un changement assez important dans la façon dont les retweets fonctionnent sur son application, empêchant les utilisateurs de retweeter instantanément du contenu en les incitant dabord à le tweeter avec une idée de leur choix.

Lidée était dencourager un engagement plus réfléchi avec les informations présentées, et ainsi de décourager les gens de partager des choses quils nauraient peut-être pas vraiment envisagées ou lues.

Cependant, Twitter est maintenant clair pour admettre que le changement na pas vraiment eu leffet souhaité. Alors que de plus en plus de gens ont utilisé les Tweets de Citation, ces Tweets de Citation ont été en grande partie envoyés avec des légendes microscopiques, même dun seul mot, ce qui ne suggère guère un débat approfondi et raisonné.

En fait, lutilisation à la fois des retweets et des citations de tweets a globalement chuté de 20% après le changement, ce dont Twitter na probablement pas été ravi. Cest lune des rares raisons qui expliquent pourquoi il annule le changement.

Laugmentation des Tweets sur devis a également été compensée par une diminution globale de 20% du partage via les retweets et les Tweets sur devis. Compte tenu de cela, nous ne demanderons plus de citer les Tweets à partir de licône Retweet. Pour plus de détails: https://t.co/Were7yWdOz (3/4) - Support Twitter (@TwitterSupport) 16 décembre 2020

Nous serons donc bientôt tous de retour dans le monde des Retweets en un clic, capables de partager des choses sans être encouragés à ajouter notre propre contexte. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose dépend probablement de votre propre expérience dutilisation de lapplication.

Écrit par Max Freeman-Mills.