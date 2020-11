Twitter présente Fleets - des tweets qui disparaissent comme les histoires Instagram

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter teste depuis un certain temps des tweets en voie de disparition - appelés Fleets . Et, après lavoir testé dans plusieurs pays, il a maintenant décidé de le déployer à léchelle mondiale. Il arrivera sur iOS et Android dans les prochains jours.

Les flottes sont, essentiellement, des histoires comme celles dInstagram et de Facebook. Ils disparaissent après 24 heures. Vous ne pouvez pas retweeter une flotte et vous ne pouvez même pas répondre - bien que vous puissiez envoyer un message direct ou envoyer un emoji. Comme pour les histoires, vous pouvez personnaliser leur apparence et partager des photos et des vidéos ainsi que du texte. Des autocollants seront également disponibles prochainement.

Twitter espère clairement que cela aidera les gens à tweeter leurs pensées sans la pression de penser que ces tweets resteront en permanence - le chef de produit Sam Haveson suggère que cette fonctionnalité aidera les gens à se sentir plus à laise avec un moyen de parler moins sous pression. que ce passe-t-il".

Cette chose que vous navez pas tweeté mais que vous vouliez faire, mais que vous ne lavez pas fait, mais qui est devenue si proche, mais cétait comme non.



Nous avons une place pour cela maintenant: les flottes!



Déploiement à tout le monde à partir daujourdhui. pic.twitter.com/auQAHXZMfH - Twitter (@Twitter) 17 novembre 2020

Twitter a déjà testé la fonctionnalité au Brésil, en Italie, en Inde et en Corée du Sud et indique que oui, les gens ont partagé davantage. "Les flottes ont aidé les gens à se sentir plus à laise pour partager des pensées, des opinions et des sentiments personnels et informels." Bien que cela puisse être vrai, le jury est définitivement sur Fleets en termes de ce que cela pourrait signifier pour Twitter en tant que plate-forme (cest un changement fondamental) ainsi que du problème dabus chronique de Twitter. Twitter a récemment introduit de nouvelles façons de contrôler qui peut répondre à vos tweets .

Il semble quil y aura une barre de flottes dans les nouvelles applications - nous ne lavons pas encore - mais on ne sait pas si vous pourrez la désactiver - nous espérons certainement que Twitter offrira cette option.

Les flottes emportent également lune des meilleures fonctionnalités de Twitter; que tous les messages peuvent être localisés avec une URL - même les anciens tweets qui forment un enregistrement historique. Puisque les flottes disparaissent tout simplement, ce nest pas si convaincant.

Écrit par Dan Grabham.