Twitter teste une fonction de messagerie vocale à la suite de tweets audio

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter semble se concentrer sur laudio.

Après les débuts de tweets audio lété dernier, Twitter testerait désormais la possibilité pour les utilisateurs denregistrer et denvoyer des messages vocaux via des messages directs.

Selon The Verge , Twitter prévoit de tester prochainement une fonctionnalité de «messages vocaux directs» (messages vocaux directs), à partir du Brésil. Alex Ackerman-Greenberg, chef de produit chez Twitter, a en fait révélé la nouvelle dans un message vocal, affirmant que les utilisateurs voulaient plus doptions pour communiquer "à la fois publiquement et en privé".

Contrairement aux tweets vocaux, les messages vocaux seront privés et seront entièrement diffusés dans votre boîte de réception. Il y a une expérience denregistrement en ligne. Et lorsque vous en recevez un, vous pouvez le lire ou le mettre en pause avec une interface simple. Lavatar de lexpéditeur clignotera également pendant la lecture du message. Et, oui, il existe une option «signaler un message».

Gardez à lesprit que plusieurs réseaux sociaux, de Facebook et Instagram, vous permettent déjà denvoyer des messages vocaux, donc cela se fait attendre depuis longtemps.

De plus, lorsque Twitter a annoncé des tweets audio en juin, il a été confronté à de nombreux revers pour ne pas être inclusif et prendre en compte laccessibilité. Il aurait maintenant une équipe daccessibilité à plein temps prêtant une attention particulière à lingénierie et à la conception, il sera donc intéressant de voir si les DM vocaux sont conçus et testés avec laccessibilité à lesprit.

Écrit par Maggie Tillman.