Twitter ouvre sa fonction de limite de réponse à tout le monde

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après lavoir annoncé au CES 2020 et lavoir testé au cours des derniers mois , Twitter a ouvert laccès à sa nouvelle fonctionnalité de `` réponses limitées . Lidée est darrêter les `` mecs de réponse - des personnes qui ressentent le besoin de répondre régulièrement aux tweets avec des réponses trop familières et peu explicites. Ce sont souvent des hommes qui commentent les tweets dune femme, mais bien sûr, ce nest pas le cas 100% du temps.

La nouvelle fonctionnalité vous permet de spécifier lune des trois options pour les réponses aux tweets. Tout le monde, qui est la valeur par défaut que nous utilisons tous maintenant. Les gens que vous suivez - vous pouvez donc empêcher les aléas de répondre. Et enfin, seules les personnes que vous mentionnez.

Vous pouvez utiliser cette dernière option pour arrêter complètement les réponses si vous ne mentionnez personne, mais vous pouvez également transformer un tweet en une conversation entre plusieurs personnes. Vous souhaitez peut-être organiser une séance de questions-réponses avec une poignée de personnes - et maintenant vous le pouvez.

Les tweets avec les paramètres restreints seront étiquetés comme tels et licône de réponse sera grisée pour ceux qui ne sont pas en mesure de répondre. Il convient de noter que ces fonctionnalités ne cachent pas les tweets, tandis que les personnes qui ne peuvent pas répondre peuvent toujours `` citer une réponse - connue officiellement sous le nom de Retweet avec commentaire - et elles peuvent également les retweeter.

Nous avons cette fonctionnalité depuis quelques mois maintenant et elle a été utile à quelques reprises lorsque nous avons dit quelque chose - généralement politique - auquel vous savez que quelquun répondra.

Fait intéressant, Twitter dit que les personnes qui ont testé la fonctionnalité semblent se sentir plus en sécurité pour partager leurs idées - "Les tweets utilisant ces paramètres sur des sujets tels que Black Lives Matter et COVID-19 sont en moyenne plus longs que ceux qui nutilisent pas ces paramètres", déclare Twitter. directeur du produit Suzanne Xie dans un article de blog .

Xie dit que des points de vue différents sont toujours exposés: "Les retweets avec commentaires ... atteignent parfois un public plus large que le Tweet original. Plusieurs fois, nous avons vu plus de Jaime et de vues sur un Retweet avec commentaire que sur le Tweet original, même si lauteur original du Tweet avait plus dabonnés. "

"Nous continuerons à aider les gens à trouver plus facilement lintégralité de la discussion via les retweets avec commentaires. Nous essayons également un nouveau libellé pour rendre plus évident lutilisation de ces paramètres de conversation." Vous pouvez voir cette étiquette dans le tweet ici:

Écrit par Dan Grabham.