Twitter pourrait acheter TikTok maintenant

(Pocket-lint) - Microsoft nest pas le seul prétendant intéressé à acheter TikTok. Selon le Wall Street Journal, Twitter a tenu des «discussions préliminaires» sur lachat de lactivité américaine de TikTok.

Twitter pense quil ferait lobjet dun examen antitrust moins strict que Microsoft. Cependant, lactivité américaine de TikTok devrait valoir des dizaines de milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale de Twitter est denviron 29 milliards de dollars. Il a également perdu plus de 1,2 milliard de dollars au cours de son dernier trimestre.

Donc, Twitter aurait besoin dinvestisseurs sérieux pour acheter TikTok.

TikTok est utilisé pour créer et partager des vidéos . Il existe des applications similaires qui lont précédé, comme Vine et Dubsmash. Il avait également un prédécesseur, appelé Musical.ly, que les entrepreneurs chinois Alex Zhu et Luyu Yang ont lancé en 2014. ByteDance a acquis Musical.ly en 2017 et a intégré le service et sa base dutilisateurs dans TikTok. Elle compte désormais plus dun milliard dutilisateurs actifs mensuels dans le monde et ByteDance est considérée comme lune des startups les plus précieuses au monde.

ByteDance maintient que les données des utilisateurs américains sont stockées aux États-Unis. Pourtant, le président Donald Trump lui a ordonné de vendre ses opérations américaines pour éviter une interdiction.

Si vous êtes un utilisateur de TikTok enthousiasmé par la possibilité que Twitter achète lapplication, rappelez-vous quil a jusquau 15 septembre, ce qui nest pas beaucoup de temps. Pensez également à certaines des acquisitions passées de premier plan de Twitter, notamment Vine et Periscope. Ils étaient tous deux extrêmement populaires - jusquà ce quils soient acquis par Twitter.

Écrit par Maggie Tillman.