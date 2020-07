Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les listes demplois ne sont pas les éléments de contenu les plus faciles à rédiger - vous devez trouver un juste équilibre entre vendre votre lieu de travail aux candidats et indiquer clairement vos attentes.

Bien sûr, cela peut être encore plus compliqué si vous faites de la publicité pour un emploi travaillant sur un projet qui na pas encore été annoncé publiquement. Les sensibilités abondent, comme Twitter vient de le découvrir.

Il a accidentellement divulgué lexistence dun projet sur lequel il travaille impliquant des abonnements payants, tout cela grâce à une liste pour un travail au sein de léquipe, qui porte le nom de code énigmatique Gryphon.

Matthew Keys a repéré la liste, qui recherche des développeurs pour aider léquipe à progresser, et a conduit à une réponse assez clairement paniquée de Twitter. Sa première réponse à la publication de lannonce par Keys fut de la modifier fortement pour supprimer les mentions de Gryphon et des abonnements. Depuis lors, cependant, des têtes plus calmes ont clairement réalisé que le chat était sorti du sac, et la liste a été rétablie telle quelle se lisait à lorigine.

MISE À JOUR: Twitter a modifié sa liste demplois * à nouveau * et a restauré lintégralité de labonnement et des éléments internes de léquipe Gryphon. pic.twitter.com/zL5Qbh7FwX - Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 8 juillet 2020

On ne sait pas exactement quels sont les plans de Twitter avec Gryphon - ce nest pas la première fois que des rumeurs tournent autour de lui essayant de convertir certains de ses millions dutilisateurs gratuits en clients payants, mais cest une confirmation plus concrète de son intérêt pour les abonnements.

Cela dit, nous ne sommes pas sûrs que nous nous attendrions à de véritables éclaircissements très bientôt. Compte tenu de la nature de cette fuite, nous doutons que la branche marketing de Twitter soit prête à continuer de parler du projet, même sil est même susceptible de se rendre aux utilisateurs finaux.