Twitter ouvre la porte aux limites des caractères sur les tweets. Non, vous ne pouvez pas publier dessais maintenant - des textes, de toute façon. Mais, grâce à une nouvelle mise à jour, vous pouvez désormais enregistrer un message audio et le joindre à votre tweet.

Il y a naturellement quelques mises en garde. Voici ce que vous devez savoir.

Les tweets vocaux, ou tweets avec audio, sont une nouvelle fonctionnalité de composition disponible dabord pour les utilisateurs de lapplication Twitter pour iOS.

Ils sont fondamentalement une manière plus créative dexprimer vos pensées, sans avoir à tout saisir manuellement ou à être limités par une limite de caractères. "Parfois, 280 caractères ne suffisent pas et certaines nuances conversationnelles sont perdues dans la traduction", a annoncé Twitter. "Nous testons une nouvelle fonctionnalité qui ajoutera une touche plus humaine à la façon dont nous utilisons Twitter - votre propre voix."

Les tweets vocaux pourraient être considérés comme une fonctionnalité daccessibilité pour les aveugles ou dautres personnes qui ont du mal à voir ou à taper des tweets de la manière standard. Cependant, ceux qui sont sourds ou malentendants pourraient ne pas avoir accès à ces nouveaux tweets vocaux. Lorsquon lui a demandé comment Twitter prévoyait de répondre aux besoins de toutes les personnes ayant des capacités différentes, il a répondu à The Verge quil sagissait dun test et quil "explorait" toujours des solutions.

Vous pouvez tweeter un Tweet. Mais maintenant, vous pouvez tweeter votre voix!



En déployant aujourdhui sur iOS, vous pouvez maintenant enregistrer et tweeter avec audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD - Twitter (@Twitter) 17 juin 2020

Pocket-lint na pas eu loccasion de tester le tweet vocal de Twitter. Cependant, sur la base du matériel promotionnel de Twitter et dune page dassistance Twitter , nous avons une bonne idée du fonctionnement de la fonctionnalité au lancement.

Si vous y avez accès, vous verrez une nouvelle icône de forme donde (à côté de licône de la caméra) lors de la composition dun nouveau tweet. Appuyez dessus, puis appuyez sur le bouton denregistrement rouge qui saffiche pour commencer à enregistrer votre tweet vocal. Chaque tweet vocal capture jusquà 140 secondes daudio. Une fois que vous avez atteint la limite de temps pour un tweet, un nouveau tweet vocal démarre automatiquement et crée un fil de tweet que vous pouvez publier.

Vous pouvez joindre des tweets vocaux à des tweets réguliers, ce qui signifie essentiellement que vous pouvez donner à votre message audio une légende de texte. Mais Twitter a déclaré que les tweets vocaux ne peuvent être ajoutés quaux tweets originaux à ce stade. En dautres termes, vous ne pouvez pas les inclure dans les réponses ou les retweets avec un commentaire.

Vous pourrez facilement repérer un tweet vocal dans votre flux. Il apparaît comme un clip audio avec limage de profil du partage en arrière-plan. "Votre photo de profil actuelle sera ajoutée en tant quimage statique sur votre pièce jointe audio et ne sera pas actualisée si vous mettez à jour votre photo de profil", a déclaré Twitter.

Vous pouvez écouter les tweets vocaux en appuyant sur le bouton de lecture. Sur votre appareil iOS, une station daccueil apparaîtra pour que vous puissiez écouter les tweets vocaux en arrière-plan et continuer à faire défiler votre flux ou passer à une autre application. Vous pouvez voir un exemple de tweet vocal ici:

Twitter a lancé des tweets vocaux le 17 juin 2020 pour «un groupe limité de personnes» qui utilisent lapplication Twitter sur iPhone. Les tweets vocaux sont considérés comme un test précoce pour les utilisateurs iOS, il ny a donc aucune garantie quils seront diffusés à tous les utilisateurs de Twitter.