Comment enregistrer un brouillon de tweet et programmer un tweet sur Twitter

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter offre la possibilité denregistrer un tweet en tant que brouillon, ainsi que de programmer un tweet à envoyer à une heure précise. Les fonctionnalités sont arrivées en 2020, supprimant le besoin doutils de planification de tweets.

La meilleure partie est que ces deux fonctionnalités sont directement disponibles à partir de la fenêtre de composition de tweet. Voici tout ce que vous devez savoir.

Si vous ne voulez pas terminer un tweet dans linstant et souhaitez y revenir, enregistrez-le simplement. Suivez simplement ces étapes :

Ouvrir la fenêtre Composer un Tweet Appuyez sur « Annuler » si vous êtes dans lapplication Twitter / Sélectionnez le « X » si vous utilisez un navigateur Sélectionnez "Enregistrer le brouillon" sur lapplication / "Enregistrer" sur le navigateur

Remarque : Vous ne savez pas comment tweeter ? Voir cette page de FAQ Twitter ici.

Plus tard, lorsque vous souhaitez tweeter, suivez ces étapes :

Ouvrir la fenêtre Composer un Tweet Appuyez sur "Brouillons" en haut à droite sur lapplication Twitter / Sélectionnez Tweets non envoyés sur un navigateur Vous verrez alors un onglet avec tous vos brouillons de tweet. Appuyez sur un pour ouvrir et terminer votre tweet.

Sinon, à partir de la fenêtre de rédaction de tweet, appuyez sur licône Calendrier/programme, puis appuyez sur « Tweets programmés ». Vous verrez un onglet avec vos tweets programmés. À côté de longlet Tweets programmés se trouve un onglet Brouillons sur lequel vous pouvez cliquer pour voir tous vos tweets non envoyés. Cela ne fonctionne que sur le navigateur et non sur les applications Twitter.

Si vous avez écrit un tweet mais que vous préférez lenvoyer plus tard à un moment plus optimal, programmez-le simplement. Suivez les étapes ci-dessous, mais gardez à lesprit que même si les brouillons fonctionnent sur les applications iOS et Android, la planification nest disponible que sur lapplication Web Twitter.

Ouvrir la fenêtre Composer un Tweet Appuyez sur licône Calendrier/programme. Sélectionnez votre date, heure et fuseau horaire. Appuyez sur « Confirmer » Une fois que vous avez terminé le tweet, appuyez sur le bouton Programmer.

Dans la fenêtre de rédaction de tweet, appuyez sur « Tweets non envoyés », puis sur longlet Programmé pour voir tous vos tweets programmés. Appuyez sur un pour ouvrir et modifier votre tweet. Alternativement, à partir de la fenêtre de rédaction de tweet, appuyez sur licône Calendrier/programme et vous verrez un lien vers vos tweets programmés sous les cases de date et dheure.

Comme mentionné, la fonctionnalité de brouillon est disponible sur Twitter.com et les applications iOS et Android. Cependant, la fonction de planification est limitée à Twitter.com et nest actuellement pas disponible sur les applications iOS et Android.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Britta O'Boyle.