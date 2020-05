Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Twitter lance deux nouvelles fonctionnalités: la possibilité denregistrer un tweet en tant que brouillon, ainsi que la possibilité de planifier lenvoi dun tweet à un moment précis. La meilleure partie est que ces fonctionnalités sont toutes directement disponibles à partir de la fenêtre de composition du tweet. Voici tout ce que vous devez savoir.

Pas tout à fait prêt à envoyer ce Tweet? Maintenant, sur https://t.co/fuPJa36kt0, vous pouvez lenregistrer en tant que brouillon ou le planifier pour lenvoyer à une heure précise - le tout à partir du compositeur Tweet! pic.twitter.com/d89ESgVZal - Assistance Twitter (@TwitterSupport) 28 mai 2020

Twitter a déployé la possibilité denregistrer ou de planifier des tweets, nativement dans lapplication Web. En dautres termes, il ny a plus besoin doutils de planification de tweet. La fonctionnalité de planification a été initialement lancée pour un groupe restreint dutilisateurs, bien quelle soit désormais plus largement déployée.

Si vous ne voulez pas terminer un tweet dans linstant et que vous souhaitez y revenir, enregistrez-le simplement. Suivez simplement ces étapes:

Composez un tweet. Dans la fenêtre de composition, appuyez sur licône X dans le coin. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque: vous ne savez pas comment tweeter? Voir cette page FAQ Twitter ici.

Plus tard, lorsque vous souhaitez tweeter, accédez à la fenêtre de composition de tweet et procédez comme suit:

Appuyez sur Tweets non envoyés. Vous verrez alors un onglet avec tous vos brouillons de tweet. Appuyez sur lun pour ouvrir et terminer votre tweet.

Alternativement, dans la fenêtre de rédaction de tweet, appuyez sur licône Calendrier / calendrier, et vous verrez un lien vers vos tweets programmés. Dans ce menu, vous verrez un onglet pour les projets de tweets. Allez-y pour voir tous vos tweets non envoyés.

Si vous avez écrit un tweet mais que vous préférez lenvoyer plus tard à un moment plus optimal, il vous suffit de le planifier. Suivez ces étapes:

Dans la fenêtre de composition du tweet, appuyez sur licône Calendrier / calendrier. Sélectionnez votre date, heure et fuseau horaire. Confirmez et appuyez sur le bouton de planification.

Dans la fenêtre de rédaction de tweet, appuyez sur Tweets non envoyés, puis sur Planifié pour voir tous vos tweets planifiés. Appuyez sur lun pour ouvrir et modifier votre tweet. Alternativement, dans la fenêtre de rédaction de tweet, appuyez sur licône Calendrier / calendrier, et vous verrez un lien vers vos tweets programmés.

Au lancement, les nouvelles fonctionnalités de Twitter semblent se limiter à Twitter.com sur le Web. Nous vous informerons sils viennent sur les applications mobiles de Twitter. Vous navez pas besoin de cliquer ou de mettre à jour quoi que ce soit pour obtenir les fonctionnalités. Ils devraient apparaître automatiquement pour vous.