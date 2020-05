Twitter commence à appliquer des étiquettes de vérification des faits aux tweets

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Twitter a commencé à appliquer des étiquettes aux tweets quil considère comme nécessitant une vérification des faits.

Cette décision a été révélée après que le réseau a étiqueté deux des tweets de Donald Trump. Les tweets ont essentiellement un autre lien en bas qui vous amène à une page de style Twitter Moment qui comprend des liens vers des articles sur le sujet.

En mars, Twitter a également annoncé quil appliquait des étiquettes aux photos et vidéos manipulées qui figuraient sur le site.

Après avoir tweeté sur la fraude électorale potentielle des votes par correspondance, Trump a dénoncé létiquette de vérification des faits qui est ensuite apparue. Il a par la suite réitéré cette affirmation, quil na fournie aucun élément de preuve à lappui.

À la suite des étiquettes de Twitter, Trump a suggéré que les plateformes de médias sociaux pourraient être "fortement réglementées" en conséquence, mais na naturellement donné aucun détail sur les notions vagues quil prévoyait. Twitter est évidemment dans lesprit de Trump principalement plutôt que sur dautres plateformes, car cest la façon dont il utilise pour diffuser les informations.

Trump a affirmé que Twitter "simmisce dans lélection présidentielle de 2020" et "étouffe le discours libre" avant de dire quil "ne permettra pas que cela se produise!"

Cette décision fait partie de la tendance actuelle du réseau social à éliminer les fausses nouvelles sur la plateforme et à encourager une meilleure soi-disant `` santé conversationnelle en vous permettant de choisir qui répond à votre tweet. Twitter veut encourager plus de gens à se sentir en sécurité en créant des conversations et en faisant des déclarations en premier lieu.