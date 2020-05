Twitter lance ses options de réponse tant attendues - dites au revoir aux gars

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Twitter a lancé une nouvelle fonctionnalité vous permettant de limiter qui peut répondre à vos tweets. Cette fonctionnalité a été évoquée lors de lévénement de la société auquel nous avons assisté au CES, où Twitter a déclaré quil souhaitait donner la priorité à la "santé conversationnelle".

Donc, si vous souhaitez faire une annonce susceptible dattirer des réponses peu recommandables, vous pouvez interdire les réponses ou les limiter aux personnes que vous suivez. Vous pouvez également limiter les réponses aux personnes que vous suivez ou aux personnes mentionnées dans le tweet.

Ainsi, vous pouvez effectivement avoir une conversation de groupe - peut-être discuter dun sujet professionnel que vous voulez que les autres voient, mais pas attirer de soi-disant gars de réponse ou des gens qui veulent expliquer pourquoi vous vous êtes manifestement trompé.

Test, test ...



Une nouvelle façon davoir un convo avec exactement qui vous voulez. Nous commençons avec un petit% à léchelle mondiale, alors gardez votre œil pour le voir en action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT - Twitter (@Twitter) 20 mai 2020

Twitter ouvre la fonctionnalité à un groupe limité de personnes dans le monde, mais tout le monde peut voir comment ces conversations fonctionneront. Si vous ne pouvez pas répondre à un tweet, licône de réponse sera grisée afin quil soit clair pour les personnes qui ne sont pas en mesure de répondre - tout comme le bouton Retweet est actuellement pour un tweet à partir dun compte verrouillé.

Il y a aussi une nouvelle disposition pour les réponses, il devrait donc être plus facile de lire toutes les conversations autour dun Tweet et de vérifier les retweets avec des commentaires .

Twitter a montré quil était heureux dexpérimenter plus de fonctionnalités ces derniers temps, car il cherche à augmenter lengagement et à encourager les `` cacheurs à se sentir plus à laise pour commencer des conversations plutôt que de ressentir en mettant quelque chose de là, ils sexposent simplement à une attaque potentielle.

Il a également testé une fonctionnalité de tweet disparue de style Snapchat quil a surnommée `` flottes .