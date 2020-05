Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Twitter déploie un petit mais révélateur changement dans la façon dont vous pouvez interagir avec vos propres Tweets sur son application iOS, sous la forme dune nouvelle liste de `` Retweets avec commentaires que vous pouvez consulter.

Maintenant, si vous avez un Tweet avec une interaction qui apparaît, appuyer sur "Retweets" ne vous montrera pas seulement qui la retweeté, mais vous montrera également une liste de ces nouveaux Tweets, avec toutes les images, vidéos ou GIF quils aurait pu utiliser.

Ne manquez pas les Tweets sur votre Tweet.



Maintenant sur iOS, vous pouvez voir les Retweets avec des commentaires en un seul endroit. pic.twitter.com/oanjZfzC6y - Twitter (@Twitter) 12 mai 2020

Jusquà présent, ces types de réponses étaient simplement jetés dans le mélangeur sous votre Tweet, avec toutes les réponses simples, ce qui rend plus difficile de voir qui était le Retweet.

On ne sait pas quand la fonctionnalité arrivera aux utilisateurs dAndroid, et ces choses peuvent parfois avoir des retards plus importants que vous ne le pensez, nous devrons donc attendre pour en savoir plus de Twitter sur sa base dutilisateurs plus large.

La nouvelle version de la liste testait depuis environ un mois avec certains utilisateurs, mais sera désormais déployée pour tout le monde sur iOS, selon Twitter. Mettez à jour la dernière version de lapplication et vous devriez la voir très bientôt. Bien sûr, vous aurez besoin de tweets avec engagement pour en profiter, alors allez-y et diffusez des opinions, les gens.