(Pocket-lint) - Twitter développe depuis plus dun an une nouvelle fonctionnalité Stories, appelée Fleets , et commence enfin à la déployer auprès des utilisateurs mobiles. Les flottes représentent un moyen pour Twitter de mieux rivaliser avec Instagram, Snapchat et dautres plates-formes qui ont été les pionniers du format Stories.

Il est clair que les histoires encouragent de nouvelles formes de partage - peut-être encore plus occasionnel, un partage personnel - il est donc logique que Twitter veuille également donner à ses utilisateurs la possibilité de sexprimer intimement - comme ils le peuvent avec leurs autres applications préférées. Reste à savoir si les utilisateurs utiliseront réellement Fleets sur Twitter. Néanmoins, voici comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité.

Depuis 2006, Twitter permet à ses utilisateurs de partager des tweets. En général, ce sont des messages textuels, mais ils peuvent inclure des images, etc. Maintenant, Twitter déploie un nouveau type de publication plus éphémère. Appelés Flottes, naturellement, ils apparaissent au-dessus de la chronologie pendant seulement 24 heures avant de disparaître.

En dautres termes, la fonctionnalité Flottes de Twitter est un clone direct de Snapchat Stories et Instagram Stories.

Je sais ce que vous pensez: "CELA SONORE BEAUCOUP COMME des histoires!". Oui, il existe de nombreuses similitudes avec le format des histoires qui seront familières aux gens. Il existe également quelques différences intentionnelles pour rendre lexpérience plus axée sur le partage et la visualisation des pensées des gens. pic.twitter.com/OaGYZpChcN - Kayvon Beykpour (@kayvz) 4 mars 2020

Tout utilisateur mobile de Twitter a accès à la fonction de messagerie qui disparaît, qui se trouve en haut de la chronologie dans une rangée de bulles de type Stories.

Avec Fleets, vous pouvez partager du texte, répondre aux tweets des autres ou publier des vidéos avec une couleur darrière-plan et des options de texte familières - et chaque message disparaîtra après 24 heures. Vous pouvez également répondre aux flottes des autres en appuyant sur lune dentre elles et en envoyant un message direct au créateur.

Twitter a déclaré quil introduirait également des autocollants et une diffusion en direct à lavenir. Actuellement, vous ne pouvez pas aimer ou retweeter une flotte.

Vous devriez voir un bouton plus dans une nouvelle ligne qui se trouve au-dessus de votre chronologie Twitter. Vous pouvez voir de nouveaux messages éphémères dautres personnes dans cette ligne. Appuyez sur le bouton plus pour démarrer une flotte. Vous pouvez taper jusquà 280 caractères de texte, ajouter des photos, des GIF ou des vidéos. Lorsque vous publiez votre flotte, elle apparaîtra dans cette nouvelle ligne aux côtés dautres flottes de celles que vous suivez, avec la plus récente visible en premier.

Les flottes disparaissent après 24 heures.

Bien que vous ne puissiez pas aimer ou retweeter une flotte, vous pouvez répondre aux flottes avec des émoticônes de réaction - tout comme vous pouvez répondre aux tweets dans des messages directs. Vous pouvez également répondre par SMS, mais cela ouvrira un fil de message direct avec la personne à qui vous envoyez un message.

Cette chose que vous navez pas tweeté mais que vous vouliez faire, mais que vous ne lavez pas fait, mais qui est devenue si proche, mais cétait comme non.



Nous avons une place pour cela maintenant: les flottes!



Déploiement à tout le monde à partir daujourdhui. pic.twitter.com/auQAHXZMfH - Twitter (@Twitter) 17 novembre 2020

Twitter a lancé les choses en 2020 avec un petit test au Brésil, en Italie, en Inde et en Corée du Sud. Le 17 novembre, il a annoncé le lancement mondial de Fleets. La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement sur les versions Android et iOS de lapplication mobile Twitter et devrait être disponible pour tous "dans les prochains jours", a déclaré la société.

«Nous avons appris que Fleets aidait les gens à se sentir plus à laise pour participer à la conversation - nous avons vu des gens avec Fleets parler davantage sur Twitter», expliquent le directeur de la conception Joshua Harris et le chef de produit Sam Haveson dans un article de blog. «Ces nouveaux utilisateurs de Twitter ont trouvé que Fleets était un moyen plus simple de partager ce quils pensaient. Parce quils disparaissent de la vue après une journée, Fleets a aidé les gens à se sentir plus à laise pour partager leurs pensées, opinions et sentiments personnels et informels. »

Avec Fleets, Twitter veut donner à ses utilisateurs la possibilité de partager ou de rejoindre une conversation sans avoir à publier un tweet, qui peut vivre éternellement sur votre profil et semble beaucoup plus permanent. Voici comment Mo Aladham, chef de produit du groupe Twitter, a décrit Fleets dans un article de blog:

«Twitter est pour avoir des conversations sur ce qui vous tient à cœur. Mais certains dentre vous nous disent que vous ne vous sentez pas à laise de tweeter parce que les tweets sont publics, se sentent permanents et ont des comptes publics (retweets et likes). Nous voulons vous permettre davoir des conversations de nouvelles manières avec moins de pression et plus de contrôle, au-delà des tweets et des messages directs. Cest pourquoi, à partir daujourdhui au Brésil, nous testons Fleets, une nouvelle façon dentamer des conversations à partir de vos pensées éphémères. »

Écrit par Maggie Tillman.