Vous avez peut-être remarqué un étrange hashtag dans les graphiques de tendances sur Twitter aujourdhui, au moins au Royaume-Uni. " #EdBallsDay " roule fort avec des dizaines de milliers de tweets attendus aujourdhui seulement.

Mais quest-ce que la Journée Ed Balls et pourquoi tant de personnes publient-elles des commentaires amusants à ce sujet en ligne?

Eh bien, cela fait huit ans jour pour jour que le politicien britannique et ancien chancelier fantôme Ed Balls a accidentellement ou intentionnellement tweeté son propre nom pour que tout le monde puisse le voir. Il disait simplement "Ed Balls".

Ed Balls - Ed Balls (@edballs) 28 avril 2011

Il est devenu un peu un coup viral le 28 avril 2011 et depuis, le même jour de chaque année, des milliers de personnes le commémorent de manière amusante.

Mèmes, gifs, tweets drôles à gogo, la Journée Ed Balls est célébrée en ligne le 28 avril de chaque année. Il est peut-être encore plus populaire que Balls lui-même - bien que ses apparitions dans Strictly Come Dancing et dautres émissions de télévision de divertissement le mettent plus fermement dans lœil du public depuis.

Lancien député travailliste et président du Norwich City FC na pas encore publié quelque chose lui-même pour marquer loccasion spéciale. Il ne le fera probablement pas, en fait.

Cependant, il existe encore de nombreux tweets que vous pouvez consulter avec le hashtag #EdBallsDay.

Voici quelques-uns de nos favoris pour que vous puissiez en profiter ici.

Dommage quil ny ait pas le traditionnel défilé Ed Balls Day ce 28 glorieux, mais restez en sécurité et célébrez à la maison. #EdBallsDay pic.twitter.com/NDPWnVKbBm - Mark Worgan (@worgztheowl) 28 avril 2020

Il semble revenir plus vite chaque année. Joyeux #EdBallsDay à tous et à toutes! pic.twitter.com/4pbBhu95DG - Zoë Paramour (@ZoeParamour) 28 avril 2020

Je me suis réveillé avec une gueule de bois et je navais pas eu de cadeau pour ma femme, maintenant elle dit que jai ruiné un autre #EdBallsDay . Chaque année sanglante, nous avons cela. - Clandango parfaitement sain (@Cain_Unable) 28 avril 2020