Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ces dernières années, TomTom sest imposé comme lune des principales entreprises mondiales dédiées à la résolution des problèmes de mobilité dans le monde. Il produit des cartes et un logiciel de navigation très précis avec des informations en temps réel sur le trafic, la météo et le stationnement pour rendre vos trajets plus sûrs et plus simples. Il a récemment publié lapplication de navigation TomTom Go sur toutes les principales plates-formes dapplications, y compris lApp Store et Google Play, et le meilleur de tous, un essai gratuit de trois mois est disponible.

Lapplication de navigation TomTom Go est une alternative supérieure aux autres services gratuits et payants, tels que Google Maps et Waze. Il a été développé avec le conducteur au centre, conçu pour lui donner des informations précises sur le trafic, un guidage de voie facile à suivre, des alertes de radars et dautres fonctionnalités pour rendre tous les trajets plus sûrs et plus simples. De plus, vous pouvez accéder à toutes ces fonctionnalités de navigation depuis votre téléphone ou vous connecter à lécran de votre voiture via CarPlay ou Android Auto.

La plupart des autres services de navigation gratuits et payants, tels que Google, ont un objectif simple : vous emmener dun point A à un point B. Cependant, ils échouent dans dautres composants essentiels, tels que fournir des évaluations intelligentes des conditions routières, des conditions météorologiques, du trafic , la disponibilité du stationnement et les points dintérêt sur votre chemin. Lapplication de navigation TomTom Go fournit toutes ces informations et bien plus encore.

Lapplication de navigation TomTom Go est livrée avec un essai gratuit de 30 jours, après quoi vous devrez vous abonner à lun de leurs forfaits à renouvellement automatique. Veuillez continuer à lire pour un aperçu détaillé des principales fonctionnalités de lapplication.

• Téléchargez TomTom Go maintenant sur l App Store ou Google Play Store

La plupart des systèmes de navigation fournissent un aperçu général des conditions de circulation sur un chemin particulier. Ils fondent souvent leur évaluation sur les tendances passées à un certain moment de la journée. Cela peut être assez précis car les conditions de circulation suivent certains modèles. Cependant, de telles évaluations basées sur des agrégats sont insuffisantes lorsquil y a des constructions de routes actives, des chemins bloqués, des accidents et dautres circonstances imprévues.

Lapplication de navigation TomTom Go fournit des évaluations du trafic en temps réel au lieu de les baser sur des agrégats antérieurs. En tant que tel, vous recevrez un avertissement préalable concernant les embouteillages potentiels, les routes nouvellement bloquées, les accidents ou incidents imprévus, la construction de routes et dautres événements pouvant entraîner des retards. Armé dun aperçu en temps réel, vous pouvez éviter les retards de circulation et faire des évaluations intelligentes sur le chemin à prendre.

La plupart des systèmes de navigation (gratuits ou payants) dépendent presque exclusivement de lutilisation en ligne. Certains dentre eux ont des cartes hors ligne extrêmement rudimentaires, mais elles sont essentiellement inutiles. Les cartes en ligne sont certes efficaces, mais elles augmentent également votre consommation de données et épuisent les batteries de votre téléphone. De plus, si vous vous trouvez dans une zone où la connectivité réseau est faible, les cartes en ligne peuvent ne pas être mises à jour assez rapidement pour vos besoins.

Lapplication de navigation TomTom Go offre une utilisation des cartes hors ligne extrêmement fiable et impressionnante. Vous pouvez interrompre les cartes hors ligne 3D sur votre téléphone pour minimiser lutilisation des données et économiser la batterie. Ceci est particulièrement utile si vous conduisez dans des zones où la connectivité réseau est faible. De plus, les cartes hors ligne peuvent être mises à jour quotidiennement ou hebdomadairement en fonction des conditions actuelles de circulation et de route. En tant que telle, lapplication de navigation TomTom Go offre une commodité et une flexibilité immenses.

Lapplication de navigation TomTom Go vous permet de personnaliser les cartes en fonction de vos besoins et préférences spécifiques. Vous pouvez ajouter ou supprimer des régions cartographiques en fonction des emplacements fréquentés. Vous pouvez également télécharger des cartes de villes entières, de pays ou de régions, selon lendroit où vous souhaitez aller. Cependant, les cartes hors ligne occupent de lespace de stockage, vous devriez donc idéalement télécharger des cartes pour des villes ou des régions spécifiques plutôt que pour des pays.

Les systèmes de navigation ne se concentrent généralement pas sur la sécurité routière et les limites de vitesse. Ils vous indiquent comment vous rendre dun point A à un point B, mais ils nincluent pas de fonctions de sécurité intégrées. Cependant, lapplication de navigation TomTom Go fournit des alertes précises chaque fois que vous dépassez la limite de vitesse pour une zone donnée. Lapplication est constamment mise à jour pour sassurer quelle correspond aux limites de vitesse en temps réel dans toutes les zones, garantissant ainsi que vous êtes toujours dans la limite de vitesse, où que vous soyez.

Lapplication de navigation TomTom Go propose un guidage sur voie mobile, qui permet aux conducteurs de naviguer dans les dernières conditions routières. Lapplication fournit des instructions claires et détaillées pour vous assurer de ne jamais manquer un virage. Cela garantit que vous êtes toujours prêt pour les sorties et les intersections le long de votre itinéraire. De plus, la visualisation de la carte 3D met en évidence le chemin que vous devez emprunter, il ny a donc aucune confusion pendant la conduite.

La plupart des systèmes de navigation ont des fonctionnalités de points dintérêt extrêmement rudimentaires - et certains nen ont pas. La plupart dentre eux exigent que vous définissiez des adresses claires dun point A à un point B, mais ils ne peuvent pas vous aider à trouver des points dintérêt spécifiques entre les deux. Cela peut être un problème si vous parcourez de longues distances et devez trouver des restaurants, des cafés ou des stations-service le long du chemin.

Lapplication de navigation TomTom Go vous permet de découvrir en toute transparence de nouveaux points dintérêt tout au long de votre parcours. Vous pouvez rechercher des catégories spécifiques de points dintérêt, tels que des restaurants ou des stations-service. Tous les points dintérêt pertinents seront mis en évidence sur votre carte et vous pourrez facilement vous y rendre avant de continuer sur votre chemin dorigine.

Lapplication de navigation TomTom Go est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. En tant que tel, vous pouvez facilement projeter la carte sur lécran de navigation de votre voiture, afin de pouvoir suivre la carte sans être distrait par dautres notifications. Vous pouvez également écouter les navigations sur le son surround de votre voiture.

Lapplication de navigation TomTom Go est livrée avec un essai gratuit de 3 mois, aucune carte de crédit requise. Après la période dessai, vous pouvez rejoindre le forfait mensuel de 1,99 £ par mois, le forfait annuel de 12,99 £ par an ou le forfait familial de 19,99 £ par an, partageable avec jusquà 6 membres de la famille. Pour commencer, suivez les étapes ci-dessous.

• Cliquez sur le lien ici : https://www.tomtom.com/pocketlint-tt ou scannez le code QR ci-dessus

• Vérifiez votre panier sur TomTom.com en insérant votre nom et votre adresse e-mail

• Recevez un e-mail de TomTom confirmant la réussite de lachat

• Téléchargez lapplication et connectez-vous en utilisant les MÊMES Identifiants que ceux utilisés dans le panier TomTom.com.

• Profitez dune navigation sans tracas

Cest tout ce quil faut !

• Voir TomTom Go sur l App Store ou Google Play Store