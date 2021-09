Tinder ajoute un onglet Explorer pour un moyen plus approfondi de trouver des personnes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tinder a une mise à jour majeure, mettant en ligne une fonctionnalité quil teste et taquine depuis quelques mois maintenant - la section Explorer.

Cette toute nouvelle partie de lapplication offre de toutes nouvelles façons de trouver dautres célibataires avec un peu plus de complexité que lancien flux de balayage. Il vous offre la possibilité de parcourir des groupes de personnes qui ont exprimé leur intérêt pour des choses similaires, par exemple.

Il existe des hôtes de ces domaines, des listes de joueurs aux gourmets et aux amateurs de musique, et chacun vous donnera un peu plus dinformations sur les raisons pour lesquelles quelquun figure dans votre flux.

Ces domaines dintérêt ne sont pas non plus un groupe fermé - Tinder dit que plus dintérêts seront ajoutés au fil du temps pour garder les choses fraîches et ouvrir de nouvelles voies dexploration.

Un autre changement bienvenu est lajout dun filtre pour vous permettre de ne voir que les profils qui ont vérifié leurs photos, ce qui leur vaut une coche bleue un peu comme sur Twitter. Cela peut vous donner une couche de sécurité contre tout risque de bots ou de faux profils, et sera également accessible via la page Explorer.

Explore sera également lendroit où Tinder accueillera ses expériences souvent populaires, comme Hot Takes, qui revient chaque soir, et Swipe Night, qui reviendra apparemment en novembre.

Twitter dit que la grande mise à jour de lapplication devrait être en ligne dans la plupart des pays anglophones déjà ou de manière imminente, alors quelle sera déployée sur tous les territoires dici la mi-octobre, vous pourrez donc peut-être déjà consulter Explorer et voir ce que vous ressentez. pour toi.

