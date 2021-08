Tinder mettra la vérification didentité à la disposition des membres pour renforcer la sécurité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tinder a confirmé quil mettrait la vérification didentité à la disposition de ses utilisateurs sur une base volontaire, car il vise à renforcer la sécurité sur la plate-forme et à rassurer ses utilisateurs.

La vérification de lidentité est une sorte de patate chaude sur Internet. Dun côté, vous êtes nombreux à réclamer une vérification plus obligatoire de lidentité, de lautre, largument selon lequel la vérification peut mettre les gens en danger et dissuader ceux qui dénoncent les méfaits du monde réel.

Tinder a clairement indiqué que la vérification didentité sur la plate-forme sera volontaire, à moins quelle ne soit imposée par la loi dans une région particulière où elle est disponible.

Pour les utilisateurs, il y a beaucoup dincitations à utiliser la vérification didentité, car cela rend beaucoup plus probable que vous parlez à la personne à qui vous pensez parler et il est facile de voir un avenir où les gens ne correspondront quà ceux qui sont également vérifié.

"La vérification didentité est complexe et nuancée, cest pourquoi nous adoptons une approche de test et dapprentissage pour le déploiement", explique Rory Kozoll, responsable des produits de confiance et de sécurité chez Tinder.

"Nous savons que lune des choses les plus précieuses que Tinder puisse faire pour que les membres se sentent en sécurité est de leur donner plus de confiance que leurs matchs sont authentiques et plus de contrôle sur les personnes avec lesquelles ils interagissent."

Tinder a déclaré quil chercherait à identifier les meilleurs types de documents pour chaque pays dans lequel il travaille, mais comprend également que certains pourraient ne pas être disposés à partager des documents didentité officiels avec une plate-forme en ligne.

La vérification didentité nest pas nouvelle pour Tinder : la société la déployée au Japon en 2019 et dit quelle sappuie sur cette expérience pour la guider dans lélargissement du programme à léchelle mondiale.

Tinder dit que la vérification didentité sera disponible "dans les prochains trimestres".