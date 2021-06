La mise à jour massive de Tinder ajoute des profils vidéo et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tinder ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités dans le cadre dune mise à jour majeure, notamment la possibilité dutiliser des vidéos dans un profil pour la première fois.

Les vidéos dans les profils donnent aux dates potentielles un meilleur moyen de voir un utilisateur et rendent lexpérience plus sociale.

Dautres nouvelles améliorations sociales à venir sur Tinder incluent "Hot Takes". Cest léquivalent du speed dating de lapplication - les membres peuvent se rencontrer dans lapplication pour discuter avant de sengager dans un match. Un compte à rebours limite le chat et chaque membre doit décider de correspondre avant son expiration, ou le laisser sécouler et rencontrer quelquun de nouveau.

Il y a aussi un nouveau domaine à venir dans lapplication cet été - Explore accueillera des Hot Takes et dautres événements intégrés à lapplication qui élargiront les façons dont vous pouvez rencontrer des gens avec des formats nouveaux et intéressants.

« Tinder est de loin le moyen le plus populaire détablir de nouvelles connexions significatives dans le monde », a déclaré Jim Lanzone, PDG de Tider.

« Pendant ce temps, une nouvelle génération de dateurs nous demande plus dans le monde post-Covid : plus de façons de montrer leur identité authentique, plus de façons de samuser et dinteragir virtuellement avec les autres, et plus de contrôle sur qui ils rencontrent sur Tinder. et comment ils communiquent. Le lancement daujourdhui pose les bases de tout cela et plus encore - une expérience multidimensionnelle plus profonde qui étend les possibilités de Tinder en tant que plate-forme. "

Écrit par Rik Henderson.