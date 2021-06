Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tinder vous permet de bloquer plus facilement un ex ou déviter des amis, des parents, des collègues et dautres que vous ne voulez pas voir sur lapplication de rencontres.

Les utilisateurs de Tinder veulent depuis longtemps pouvoir utiliser lapplication sans avoir à faire face à quelquun quils ne veulent tout simplement pas voir pour une raison quelconque. Maintenant, ils obtiennent enfin ce souhait. La société a annoncé quelle autoriserait désormais les utilisateurs à bloquer les contacts téléphoniques à titre préventif.

"Vous voulez essayer déviter de voir quelquun sur Tinder ? Avec Bloquer les contacts, cest exactement ce que vous pouvez faire", a annoncé Tinder via son centre daide en ligne . "Partagez la liste de contacts de votre appareil avec Tinder, sélectionnez un contact que vous souhaitez bloquer et nous ferons de notre mieux pour vous empêcher de vous voir."

Pour bloquer des contacts téléphoniques spécifiques, vous avez deux options disponibles. Voir ci-dessous pour plus de détails sur la façon de bloquer les contacts en utilisant lune ou lautre méthode.

Offres Amazon US Prime Day 2021: voici où nous vous proposerons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 3 Juin 2021 · Amazon Prime Day 2021 aura lieu les 21 et 22 juin.

Vous pouvez partager directement la liste de contacts de votre appareil mobile sur Tinder, puis il vous suffit de sélectionner les contacts que vous souhaitez bloquer.

Ouvrez lapplication Tinder Appuyez sur licône de profil Aller aux paramètres" Faites défiler vers le bas et sélectionnez "Bloquer les contacts" Accordez à Tinder lautorisation daccéder à vos contacts Sous longlet « Contacts », sélectionnez les personnes que vous souhaitez éviter de vos contacts Appuyez sur "Bloquer les contacts"

Si vous préférez ne pas partager vos contacts avec Tinder, ou si vous souhaitez bloquer quelquun qui ne figure pas dans votre liste de contacts, vous pouvez ajouter manuellement les informations de contact.

Ouvrez lapplication Tinder Appuyez sur licône de profil Aller aux paramètres" Faites défiler vers le bas et sélectionnez "Bloquer les contacts" Appuyez sur licône + en haut de lécran Saisissez les coordonnées de cette personne Appuyez sur "Terminé"

Remarque : Tinder a dit quil ne stockerait pas les contacts de tout le monde - seulement ceux que vous avez choisi de bloquer. Les contacts bloqués ne seront pas non plus avertis quils ont été bloqués. Et si une personne bloquée change plus tard son numéro de téléphone et rejoint Tinder, son compte Tinder peut toujours apparaître pour vous.

Si vous changez davis plus tard et que vous souhaitez débloquer quelquun, cest facile.

Ouvrez lapplication Tinder Appuyez sur licône de profil Aller aux paramètres" Faites défiler vers le bas et sélectionnez "Bloquer les contacts" Accédez à longlet "Bloqué" Appuyez sur « Débloquer » à côté de chaque contact bloqué que vous souhaitez débloquer, Ou appuyez sur licône de menu dans le coin et sélectionnez "Débloquer tout"

Consultez notre guide détaillé sur Tinder pour en savoir plus sur lapplication de rencontres. Nous avons également une comparaison des applications de rencontres alternatives qui valent la peine dêtre essayées.

Écrit par Maggie Tillman.