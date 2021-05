Tinder avertira désormais les utilisateurs avant denvoyer des messages inappropriés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tinder sefforce dempêcher les gens denvoyer des messages offensants ou harcelants à dautres utilisateurs.

Lapplication de rencontres populaire est appréciée par de nombreuses personnes à travers le monde, mais comme dautres applications, elle a des problèmes avec les gens qui envoient des messages inappropriés. Lentreprise a pris plusieurs mesures ces dernières années pour assurer la sécurité des utilisateurs. Cela comprend lajout dune vérification de photo pour sassurer que les utilisateurs sont de vraies personnes et travaillent également sur un système de vérification des arrière -plans.

Maintenant, Tinder tente également de réduire le nombre de messages inappropriés envoyés. Tinder a annoncé le déploiement dune nouvelle fonctionnalité appelée "Are You Sure?" (AYS? Pour faire court).

Ce système utilise lintelligence artificielle pour détecter un langage inapproprié dans les messages, puis produit simplement une invite davertissement avant lenvoi. Un utilisateur verra un message demandant "Êtes-vous sûr?" lorsquils essaient denvoyer quelque chose que le système juge inapproprié.

La société a déclaré que cette logique avait "... déjà réduit le langage inapproprié dans les messages envoyés de plus de 10% lors des premiers tests".

Le système "Are You Sure" rejoint les anciens systèmes de Tinder, y compris " Does This Gother You? " Qui a été introduit pour permettre aux utilisateurs de signaler les messages offensants quils avaient reçus. Lespoir est de créer un meilleur environnement pour tous les utilisateurs.

Dune part, les utilisateurs seront découragés denvoyer des messages inappropriés en premier lieu. Et les autres utilisateurs recevant ces messages seront habilités à les signaler. Ces systèmes fonctionnent ensuite ensemble pendant que lIA apprend ce que les utilisateurs jugent inapproprié et indésirable.

Les choses ne peuvent que saméliorer.

Écrit par Adrian Willings.