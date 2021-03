Tinder vous permettra bientôt deffectuer des vérifications dantécédents à vos dates

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les applications appartenant au groupe Match, y compris Tinder , ajoutent une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs deffectuer des vérifications des antécédents à des dates potentielles.

Match Group, qui possède également Match, OkCupid et Hinge, a annoncé lundi avoir investi dans Garbo, une plateforme de vérification des antécédents à but non lucratif basée à New York et fondée en 2018 par Kathryn Kosmides. Laccord verra Match intégrer la technologie de vérification des antécédents de Garbo dans Tinder plus tard cette année, suivie par dautres applications de rencontres Match Group US.

En dautres termes, les utilisateurs de Tinder pourront vérifier les enregistrements darrestation ou les antécédents de violence des autres utilisateurs. Garbo recueille des archives publiques et «des rapports de violence ou dabus, y compris des arrestations, des condamnations, des ordonnances dinterdiction, du harcèlement et dautres crimes violents». Il traite également les rapports de police, les ordonnances de protection, les ordonnances de non-communication et autres documents juridiques soumis manuellement.

Garbo a déclaré quil ne révélait pas les infractions au code de la route. En outre, à partir du mois dernier , Garbo a commencé à exclure les accusations de possession de drogue de sa plate-forme, car elles ne prédisent pas la «violence sexiste». En outre, il a cité des recherches indiquant que les Noirs et les Blancs consomment de la drogue à des taux similaires, mais «le taux demprisonnement des Afro-Américains pour les frais de drogue est près de six fois celui des Blancs ".

Meilleures applications iPad: le guide ultime Par Maggie Tillman · 16 Mars 2021

Les vérifications des antécédents Garbo de Tinder ne seront pas gratuites et il nest pas clair si la fonctionnalité coûtera des frais distincts ou si elle sera incluse dans lun des niveaux dabonnement de lapplication. Match prévoit de commencer à tester et à intégrer Garbo sur Tinder dans les mois à venir, la fonctionnalité nest donc pas encore disponible.

Écrit par Maggie Tillman.