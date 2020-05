Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Tinder ajoutera des conversations vidéo individuelles plus tard cette année.

Match Group, la société propriétaire de Tinder, a annoncé cette fonctionnalité dans son communiqué de presse le 5 mai. Peu dinformations sont connues à ce stade. Cependant, ce sera lune des plus grandes mises à jour des fonctionnalités de Tinder depuis des années. Cette décision est logique avec la pandémie de coronavirus, car les utilisateurs souhaitent probablement un moyen de glisser et de discuter avec des personnes par vidéo sils ne peuvent pas sortir avec eux en personne.

"La distanciation sociale a nécessité des adaptations et des pivots et a eu un impact sur notre entreprise parce que la manière dont les célibataires interagissent avec nos produits et nouent des relations a rapidement évolué. Nous savons que les célibataires ajustent leurs comportements, et beaucoup se tournent vers des rendez-vous virtuellement par téléphone ou vidéo ", a expliqué Match Group dans un communiqué de presse (PDF) .

La société, qui possède dautres plateformes de rencontres en ligne telles que Hinge, OK Cupid et Plenty of Fish, a déclaré aux investisseurs que 70% des utilisateurs de Hinge ont déclaré quils étaient ouverts à une date de téléphone ou de vidéo, tandis que 94% des utilisateurs ont déclaré quils prévoyaient de le faire. continuer à sortir virtuellement. Ses équipes de produits et dingénierie travaillent donc rapidement pour déployer des capacités de chat vidéo en tête-à-tête sur plusieurs de ses plateformes.

Il a même accéléré le déploiement de la vidéo en direct sur Plenty of Fish, et a déclaré que les taux dadoption avaient jusquà présent "dépassé" ses attentes. Puisque Tinder reste lune de ses applications les plus populaires, Match Group a déclaré quil prévoyait désormais de lancer une "vidéo en direct one-to-one" à la fin du deuxième trimestre.