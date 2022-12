Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Des utilisateurs sélectionnés dans le monde entier ont été inclus dans un test de prise en charge de la vidéo en mode paysage sur TikTok.

Le géant chinois des médias sociaux n'a cessé de progresser ces derniers temps, et tandis que d'autres plateformes s'empressent d'imiter son format collaboratif entièrement vertical, TikTok fait le contraire.

Ce dernier développement intervient après l'extension de la durée maximale de ses vidéos à 10 minutes, contre 3 minutes auparavant.

Si la prise en charge de la vidéo horizontale se généralise, la plateforme sera en concurrence directe avec YouTube, qui s'est disputé le territoire de TikTok avec ses YouTube Shorts au format vertical et rapide.

Paul Triolo, expert en technologie au cabinet de conseil Albright Stonebridge Group, a déclaré à la BBC: "L'objectif ici semble être de séduire un public plus mature, du type de ceux qui utilisent YouTube pour des vidéos d'information et d'apprentissage, où un mode plein écran serait plus souhaitable."

Pour nous, cela a certainement du sens, cependant, lorsqu'il s'agit de la jeune génération, TikTok a déjà tout compris.

C'est déjà l'application la plus populaire auprès des jeunes dans le monde, après avoir été téléchargée près de quatre milliards de fois.

Mais tout n'est pas rose pour la plateforme. TikTok a fait l'objet d'un examen approfondi dans l'Union européenne et aux États-Unis, en raison de craintes concernant la confidentialité des données.

En attendant, l'application continue de prospérer, mais il semble que vous pourriez tenir votre téléphone à l'horizontale dans un avenir proche.

Écrit par Luke Baker.