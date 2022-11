L'UE examine TikTok et ses maîtres chinois à la loupe

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La Commission européenne a confirmé que plusieurs enquêtes sont en cours sur la manière dont TikTok et sa société mère chinoise traitent les données des utilisateurs.

La propriété de TikTok par le groupe chinois ByteDance est un sujet qui a longtemps mis mal à l'aise, des rapports suggérant que les Chinois avaient déjà accès aux données de citoyens américains. Cela a incité certains Européens à se demander si la même chose pouvait se produire pour leurs données, et il a maintenant été confirmé que des enquêtes sont en cours.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a confirmé dans une lettre aux membres du Parlement européen que de multiples enquêtes sont déjà en cours aux Pays-Bas et en Irlande.

NOUVEAU : La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, confirme que les transferts de données de #TikTok font l'objet d'une enquête et de plusieurs procédures en cours.



Cela fait suite aux inquiétudes soulevées par des membres du Parlement européen concernant l'accès aux données depuis la Chine https://t.co/aWlVl6hnXJ pic.twitter.com/dhOCojKKOW- Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) 22 novembre 2022

"Les pratiques de TikTok en matière de données, y compris en ce qui concerne les transferts internationaux de données, font l'objet de plusieurs procédures en cours", a indiqué le président via une lettre aux députés européens. "Il s'agit notamment d'une enquête de l'APD irlandaise sur la conformité de TikTok à plusieurs exigences du GDPR, y compris en ce qui concerne les transferts de données vers la Chine et le traitement des données des mineurs, et de litiges devant les tribunaux néerlandais (en particulier concernant la publicité ciblée concernant les mineurs et les transferts de données

vers la Chine)".

La capacité du gouvernement chinois à accéder aux données des citoyens internationaux est l'une des raisons pour lesquelles l'ancien président Donald Trump a voulu interdire TikTok à un moment donné, bien que cela ne se soit jamais concrétisé.

