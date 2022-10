TikTok essaie maintenant de devenir Instagram avec son nouveau mode photo.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Instagram, YouTube et à peu près toutes les autres plateformes de médias sociaux copient TikTok depuis un certain temps, en essayant de capturer une partie de la magie qui rend cette plateforme si populaire.

Cependant, dans un rebondissement inattendu, il semblerait que TikTok se soit inspiré d'Instagram avec sa nouvelle fonctionnalité "Mode Photo".

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager une ou plusieurs photos, accompagnées d'une légende de 2 200 caractères maximum.

Les nouveaux posts apparaîtront sur la page "Pour vous" aux côtés du contenu vidéo vertical habituel. À peu près de la même manière que les messages Instagram apparaissent aux côtés des bobines.

Ce qui est un peu plus unique, cependant, c'est que les photos peuvent être accompagnées de musique. Nous pouvons déjà imaginer la couche supplémentaire que cela ajoutera aux mèmes basés sur l'image.

À ce propos, certains utilisateurs ne sont pas très satisfaits de ce changement, car ils estiment qu'il encourage le reposting d'images et de mèmes textuels. C'est quelque chose qui est plus populaire sur Instagram, alors que TikTok se concentre généralement sur la génération de contenu original.

Dans un billet de blog, TikTok est plus optimiste quant à la créativité que cet outil va libérer, il a déclaré que le nouveau format permettra aux utilisateurs "de s'exprimer et de se connecter plus profondément avec les autres."

Bien sûr, les plateformes de médias sociaux qui se copient mutuellement n'ont rien de nouveau, mais il est intéressant de voir TikTok s'inspirer d'Instagram. La plateforme a poussé agressivement son clone TikTok, Reels, mais semble toujours avoir du mal à se monétiser.

Pendant ce temps, Snapchat, TikTok et Instagram ont tous travaillé sur leurs propres clones BeReal, le dernier n'ayant pas encore été lancé. Il semble qu'il ne faudra pas longtemps avant que toutes les plateformes offrent exactement les mêmes fonctionnalités.

