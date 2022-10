Les fonctions d'achat en direct de TikTok bientôt disponibles aux États-Unis

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - TikTok teste depuis un certain temps sa fonctionnalité d'achat en direct et prévoit maintenant de la lancer aux États-Unis.

Selon un rapport du Financial Times, la société est prête à lancer sa fonctionnalité de shopping en direct (également connue sous le nom de TikTok Shop) en Amérique du Nord à l'approche de Noël.

La fonctionnalité de shopping en direct permettra aux marques de présenter des produits mais aussi d'accueillir des émissions de commerce électronique en direct. Le TikTok Shop a été testé au Royaume-Uni mais n'a pas connu un grand succès pour le moment. À tel point que TikTok a retardé son lancement en Europe.

Aux États-Unis, la fonctionnalité est fournie par TalkShopLive et peut prendre en charge du contenu comprenant des flux en direct hébergés par des influenceurs et des marques TikTok. Selon le rapport du FT, aucun contrat n'a été signé à ce stade et les accords officiels sont toujours en cours de discussion.

Lors de leur entretien avec le FT, les représentants de TikTok n'ont pas voulu confirmer officiellement que la boutique TikTok était en train de s'étendre à un public plus large :

"Lorsqu'il s'agit de l'expansion du marché pour TikTok Shop, nous sommes toujours guidés par la demande et nous explorons constamment des options nouvelles et différentes pour savoir comment nous pouvons mieux servir notre communauté, les créateurs et les commerçants sur les marchés du monde entier... Ces efforts comprennent l'exploration de partenariats qui soutiennent davantage une expérience de commerce électronique transparente pour les commerçants, ce qui est une partie importante de notre écosystème."

Nous devrons attendre et voir.

