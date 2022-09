Qu'est-ce que TikTok Now ? Le clone BeReal de TikTok expliqué

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Un autre jour, une autre nouvelle fonctionnalité de TikTok. Appelée TikTok Now, elle est particulièrement intéressante car il s'agit d'un clone de BeReal, une autre application qui détourne activement l'attention de TikTok. De plus, TikTok vient de faire de TikTok Now sa propre application à télécharger et à utiliser. Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu'est-ce que TikTok Now ?

En septembre 2022, TikTok a lancé une nouvelle fonctionnalité qui est essentiellement une copie de BeReal, l'application sociale française populaire.

BeReal invite les utilisateurs à prendre une photo avec la caméra avant et arrière à un moment aléatoire chaque jour afin qu'ils puissent présenter ou capturer une vue plus réaliste de leur journée. TikTok Now fonctionne de manière très similaire. TikTok Now invite "vous et vos amis à capturer ce que vous faites sur le moment en utilisant la caméra avant et arrière de votre appareil". Vous recevrez une notification quotidienne vous invitant à capturer une vidéo ou une photo pour partager rapidement ce que vous faites sur le moment.

Une semaine après le lancement de TikTok Now, TikTok a déployé la fonctionnalité en tant qu'application mobile autonome sur les marchés mondiaux en dehors des États-Unis, principalement sur iOS.

Comment fonctionne TikTok Now ?

TikTok Now, la fonctionnalité

TikTok Now, la fonctionnalité, est disponible pour les utilisateurs américains. Dans les images de presse, vous pouvez voir que "Now" a atterri dans la barre de navigation inférieure, à côté du bouton de publication. Appuyez sur le bouton "Now" (icône en forme d'éclair) pour afficher un fil d'exploration des TikTok Nows - ou, comme le dit TikTok, "une expérience quotidienne de photos et de vidéos" - des "personnes qui comptent le plus". Vous recevrez également une invitation quotidienne à capturer une vidéo de 10 secondes ou une photo statique pour partager facilement ce que vous faites.

TikTok Now présente certaines caractéristiques de confidentialité. Tout d'abord, les utilisateurs doivent avoir 18 ans pour partager leurs publications TikTok Now sur le fil d'exploration. Pour les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans, seuls vos amis (les personnes que vous suivez et qui vous suivent en retour) pourront commenter vos publications. Même pour les utilisateurs âgés de 18 ans ou plus, le paramètre par défaut ne permet qu'à leurs amis de voir leurs publications, bien qu'ils puissent modifier leurs paramètres pour les partager avec le public.

TikTok Now, l'application

TikTok a déclaré qu'il allait expérimenter TikTok Now au cours des prochaines semaines.

Dans les régions autres que les États-Unis, TikTok Now est disponible sous la forme d'une nouvelle application TikTok Now. Cette application ressemble beaucoup à l'expérience TikTok Now actuellement intégrée à l'application TikTok aux États-Unis. Mais, en tant qu'application mobile distincte que vous devez télécharger pour l'utiliser, elle permet aux utilisateurs de choisir de recevoir les notifications push pour les check-in - ce qui est pratique si vous préférez que les notifications de l'application TikTok soient silencieuses mais que vous voulez être alerté des nouveaux Nows. N'oubliez pas que BeReal alerte ses utilisateurs par notification push, en leur indiquant qu'il est "temps de BeReal" avec des émojis d'alerte. La notification de TikTok Now est similaire, indiquant aux utilisateurs qu'il est "Time to Now" avec des émojis en forme d'éclair.

Si une personne de moins de 16 ans s'inscrit à l'application autonome TikTok Now, son compte sera privé par défaut. Sinon, les fonctionnalités de confidentialité de TikTok Now sont les mêmes pour l'application et la fonctionnalité.

Où TikTok Now est-il disponible ?

L'application iOS TikTok Now est disponible dans les régions suivantes : Myanmar, Bulgarie, Pakistan, Cambodge, Thaïlande, Indonésie, Allemagne, Qatar, Pologne, Belgique, Nouvelle-Zélande, Guatemala, Autriche, Bahreïn, Afrique du Sud, Finlande, Ghana, République tchèque, Vietnam, Grèce, Irlande, Azerbaïdjan, Israël, Nigeria, Espagne, Pays-Bas, Suisse, Algérie, Malaisie, Suède, Italie, Maroc, Liban, Mexique, Danemark, Égypte, République dominicaine et Roumanie.

Une version Android de l'application TikTok Now est également disponible aux Bermudes.

La fonctionnalité TikTok Now est disponible uniquement aux États-Unis.

L'utilisation de TikTok Now est-elle gratuite ?

Oui, la fonctionnalité est gratuite dans l'application TikTok, et l'application mobile autonome est également gratuite.

TikTok ajoutera-t-il TikTok Now en dehors des États-Unis ?

TikTok n'a pas précisé pour l'instant si la fonctionnalité sera lancée dans l'application TikTok en dehors des États-Unis.

Autre chose à savoir ?

