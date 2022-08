Comment changer facilement votre nom d'utilisateur et votre nom de profil TikTok ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - TikTok possède plusieurs fonctionnalités enfouies. Même si vous passez des heures par jour dans l'application, vous ne savez probablement pas comment modifier vos paramètres et préférences de base, comme votre nom d'utilisateur et votre nom de profil.

Lorsque vous créez un compte TikTok, il vous est demandé de choisir un nom d'utilisateur et un nom de profil. Mais que faire si vous avez utilisé votre vrai nom et que vous ne voulez plus qu'il soit associé à votre profil TikTok ? Ou peut-être que le nom que vous avez choisi initialement ne correspond pas au type de contenu que vous partagez actuellement. Quelle que soit la raison, il est facile de changer votre nom d'utilisateur et votre nom de profil. Voici comment procéder.

Votre nom d'utilisateur TikTok est le "@" (ou handle) associé à votre compte. Par exemple, l'artiste Lizzo a le nom d'utilisateur @lizzo sur TikTok. Votre nom de profil, quant à lui, est le nom qui apparaît en haut de votre profil dans l'application TikTok. Si vous utilisez votre vrai nom ici, lorsque les gens parcourent vos vidéos pour voir votre profil, ils verront votre vrai nom.

Vous pouvez modifier votre nom d'utilisateur et votre nom de profil séparément, mais l'endroit où vous pouvez le faire pour les deux se trouve sur la page Modifier le profil.

Ouvrez l'application mobile TikTok et connectez-vous. Accédez à votre page de profil (en appuyant sur l'icône de profil dans le coin inférieur). Sélectionnez Modifier le profil. Sélectionnez l'une des options suivantes : Nom (pour modifier le nom de votre profil)

Nom d'utilisateur (pour changer votre nom d'utilisateur) Saisissez votre nouveau nom ou votre nouveau nom d'utilisateur.

Vous ne pouvez changer votre nom d'utilisateur qu'une fois tous les 30 jours. Votre nom d'utilisateur doit également toujours être unique. Vous ne pouvez pas prendre un @ qui est déjà utilisé.

Vous obtenez un nouveau handle lorsque vous changez votre nom d'utilisateur TikTok ! Vous changerez également votre URL TikTok personnalisée. Par exemple, l'acteur Kevin Bacon a le nom d'utilisateur @kevinbacon sur TikTok, ce qui signifie que son profil TikTok a l'URL www.tiktok.com/@kevinbacon. Mais s'il changeait de nom d'utilisateur et que vous essayiez d'accéder à son ancienne URL, vous ne verriez plus ses vidéos. Gardez donc cela à l'esprit si vous changez votre nom d'utilisateur TikTok.

De même, si vous avez un compte vérifié et que vous changez de nom d'utilisateur, ce compte n'est plus vérifié.

