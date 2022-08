Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La société mère de TikTok, ByteDance, a déposé une demande de marque pour un service appelé TikTok Music en mai de cette année.

Le dépôt, découvert par Insider, applique le nom à un certain nombre de services, notamment une application mobile qui permet aux utilisateurs "d'acheter, de jouer, de partager, de télécharger de la musique, des chansons, des albums, des paroles."

TikTok devient de plus en plus un moyen de découvrir de la nouvelle musique, en particulier avec la jeune génération, donc lancer une application dédiée à la musique au sein de l'écosystème a beaucoup de sens.

En fait, ByteDance a déjà lancé un service musical en Inde, au Brésil et en Indonésie, qui porte le nom de Resso.

Il n'est pas clair si TikTok Music serait un rebranding de Resso, mais étant donné que ByteDance a fait la promotion de Resso à partir de l'application TikTok au Brésil, nous ne serions pas surpris si les deux applications partageaient une partie du même ADN.

Cependant, le dépôt de la marque suggère que l'application TikTok Music pourrait avoir une portée plus large, permettant aux utilisateurs de "diffuser en direct des programmes de médias interactifs audio et vidéo dans le domaine du divertissement, de la mode, du sport et de l'actualité".

"En général, une entreprise de la taille de TikTok ou de ByteDance ne dépose des demandes de marques que pour les éléments qu'elle envisage sérieusement, a déclaré Josh Gerben, avocat spécialisé dans les marques, à Insider.

Donc, quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances que nous ayons des nouvelles assez rapidement. Compte tenu de la taille de la base d'utilisateurs de TikTok et de l'efficacité de ses algorithmes, il y a de fortes chances que TikTok puisse représenter un sérieux défi pour des services comme Spotify et Apple music.

