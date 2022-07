TikTok prévoit de déployer prochainement le système de classification par âge "Content Level".

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - TikTok va déployer son nouveau système de restriction d'âge promis dans les semaines à venir, avec une fonction Niveaux de contenu conçue pour protéger les enfants des clips matures ou potentiellement dangereux.

Je présenterai une "version précoce" de la fonction qui empêchera les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans d'accéder aux vidéos étiquetées comme contenant des thèmes matures ou "complexes".

TikTok marquera lui-même le contenu avec un score de maturité et, si un membre plus jeune essaie d'accéder à quelque chose jugé comme étant de 18 ans ou plus, il sera empêché de le voir.

"Lorsque nous détectons qu'une vidéo contient des thèmes matures ou complexes, par exemple des scènes de fiction qui peuvent être trop effrayantes ou intenses pour un public plus jeune, un score de maturité sera attribué à la vidéo afin d'empêcher les moins de 18 ans de la regarder à travers l'expérience TikTok", a-t-il écrit dans un récent billet de blog.

"Nous nous sommes concentrés sur la sauvegarde de l'expérience des adolescents en premier lieu et, dans les mois à venir, nous prévoyons d'ajouter une nouvelle fonctionnalité pour fournir des options de filtrage de contenu détaillées à l'ensemble de notre communauté afin qu'elle puisse profiter davantage de ce qu'elle aime."

Les niveaux de contenu semblent s'ajouter à la fonctionnalité d'auto-modération que TikTok teste avec les créateurs de contes. Celle-ci leur permettra de marquer leurs propres vidéos comme étant inadaptées aux enfants.

Écrit par Rik Henderson.