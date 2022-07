Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - TikTok a confirmé qu'il testait un nouveau paramètre qui permettra aux utilisateurs de limiter les spectateurs des flux en direct aux seuls adultes.

Certains utilisateurs ont signalé avoir vu la nouvelle option permettant d'activer les flux en direct avec des thèmes dits "matures". Cette option permet de régler les flux en direct de manière à ce qu'ils ne puissent être vus que par des spectateurs âgés de plus de 18 ans.

Cette initiative ne vise pas à créer du contenu pour adultes en tant que tel. Tout le contenu créé pour la plateforme, y compris les flux en direct réservés aux adultes, reste soumis aux politiques de TikTok. Celles-ci incluent des politiques sur la nudité, l'activité sexuelle et la violence. La création de ce type de contenu pour les live streams entraînera donc des actions punitives pour votre compte.

L'idée est plutôt de permettre aux créateurs de diffuser du contenu qui n'est pas destiné aux enfants mais à un public adulte. En théorie, cela empêchera les jeunes de voir des choses qui ne les intéressent pas.

Cette mesure fait partie d'un plan plus vaste que TikTok met en œuvre pour identifier les contenus destinés à des groupes d'âge différents. L'entreprise a travaillé sur un système permettant d'identifier et de restreindre le contenu lorsque cela est nécessaire, afin que le contenu mature ne soit pas accessible à un public plus jeune.

Tracy Elizabeth, responsable de la politique d'édition de TikTok aux États-Unis, en a parlé plus tôt cette année :

"Nos créateurs nous ont dit directement qu'ils souhaitaient parfois atteindre un public plus âgé. Par exemple, ils peuvent créer une comédie à l'humour adulte ou offrir des conseils ennuyeux sur le lieu de travail qui ne s'adressent qu'aux adultes. Ou peut-être qu'ils parlent d'expériences de vie très difficiles... Donc, compte tenu de cette variété de sujets, nous testons des moyens pour aider les créateurs à mieux atteindre le public visé par leur contenu spécifique."

Nous devrions donc voir davantage de ce genre de choses à l'avenir.

En attendant, les paramètres de diffusion en direct réservés aux adultes sont testés avec un nombre restreint d'utilisateurs et pourraient être déployés plus largement prochainement.

Écrit par Adrian Willings.