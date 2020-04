Zoom met en pause les nouvelles fonctionnalités pour se concentrer sur la sécurité à mesure que les utilisateurs croissent 20 fois en trois mois

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le fondateur de Zoom, Eric Yuan, s'est excusé pour que l' application d'appel vidéo ait « été en deçà des attentes de la communauté en matière de confidentialité et de sécurité » et a déclaré que l'entreprise était en pause pour travailler sur la prise en charge d'un « ensemble beaucoup plus vaste d'utilisateurs qui utilisent notre produit d'une myriade de façons inattendues ».

Cela inclut la mise à jour de la politique de confidentialité de l'entreprise, la publication de correctifs pour les failles de sécurité et la suppression de l'intégration Facebook dans l'application iOS qui recueillait des informations inutiles sur les utilisateurs. Il y a aussi des éclaircissements sur ce qui est (et ce qui ne l'est pas) chiffré de bout en bout.

La société a également publié un correctif pour une vulnérabilité précédente.

La pandémie du coronavirus a vu les utilisateurs affluer vers Zoom alors que les gens organisent des réunions en ligne avec un grand nombre de participants, avec des cours, des services religieux et des quiz de pub qui se déroulent maintenant sur l'application. La base d'utilisateurs est passée de 10 millions de participants quotidiens à la fin décembre à 200 millions aujourd'hui.

Yuan a déclaré que la société est en train d'améliorer massivement ses informations de formation autour du produit et de réduire les temps d'attente de soutien à la clientèle. Yuan a déjà dit comment la société abordait la question deZoombombing.

La croissance de Zoom a mis en évidence le fait que des concurrents comme Microsoft avec Skype et Google avec Duo et Hangouts Meet n'ont pas réussi à capitaliser sur une situation où la demande pour les appels vidéo et les conférences est plus importante que jamais. Et avec Zoom principalement une application axée sur l'entreprise, le déménagement a clairement pris tout le monde par surprise.

« Pendant cette période d'isolement, chez Zoom, nous nous sentons incroyablement privilégiés d'être en mesure de vous aider à rester connecté », explique la déclaration de Yuan. « Depuis plusieurs semaines, soutenir cet afflux d'utilisateurs a été une entreprise formidable et notre seul objectif. Nous nous sommes efforcés de vous fournir un service ininterrompu et la même expérience conviviale qui a fait de Zoom la plate-forme de vidéoconférence de choix pour les entreprises du monde entier, tout en assurant la sécurité, la confidentialité et la sécurité de la plate-forme. »

« Cependant, nous n'avons pas conçu le produit avec la prévoyance que, en quelques semaines, chaque personne dans le monde travaillerait, étudierait et socialiserait de chez elle. Nous avons maintenant un ensemble beaucoup plus large d'utilisateurs qui utilisent notre produit de manière inattendue, nous présentant des défis que nous n'avions pas anticipés lors de la conception de la plateforme.

« Ces nouveaux cas d'utilisation pour la plupart des consommateurs nous ont aidés à découvrir des problèmes imprévus avec notre plateforme. Des journalistes dévoués et des chercheurs en sécurité ont également contribué à identifier ceux qui existaient déjà. Nous apprécions l'examen minutieux et les questions que nous avons posées — sur le fonctionnement du service, sur notre infrastructure et notre capacité, et sur nos politiques en matière de protection de la vie privée et de sécurité. Ce sont les questions qui rendront Zoom meilleur, à la fois en tant qu'entreprise et pour tous ses utilisateurs.

« Nous les prenons extrêmement au sérieux. Nous examinons chacun d'entre eux et nous les abordons le plus rapidement possible. Nous nous engageons à apprendre d'eux et à faire mieux à l'avenir. »

Il y aura également un webinaire hebdomadaire sur la sécurité.